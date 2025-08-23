Antena 3 LogoAntena3
Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

El mexicano podría encontrar la respuesta a sus preguntas sobre el asesinato de su padre en los documentos oficiales del cuartel general.

Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

La historia de venganza de César está causando sensación. La Encrucijada es la serie revelación de los jueves noche, donde el honor familiar y el amor lucharán por ganar en una batalla donde solamente Amanda y César serán quienes tomen la decisión definitiva.

Mientras, el mexicano luchará por demostrar a todo Oramas que fue realmente Octavio quién acabó con la vida de su padre. Por fin podrá ver los documentos oficiales del caso que sucedió hace más de 20 años, pero lo que descubrirá abrirá puertas que nunca hubiese imaginado.

Y solo depende de él confiar en ellas o seguir buscando respuestas... ¿qué decidirá?

No te pierdas dos nuevos episodios de La Encrucijada. Los jueves, a las 22:50, en Antena 3.

