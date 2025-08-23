Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

La historia de venganza de César está causando sensación. La Encrucijada es la serie revelación de los jueves noche, donde el honor familiar y el amor lucharán por ganar en una batalla donde solamente Amanda y César serán quienes tomen la decisión definitiva.

Mientras, el mexicano luchará por demostrar a todo Oramas que fue realmente Octavio quién acabó con la vida de su padre. Por fin podrá ver los documentos oficiales del caso que sucedió hace más de 20 años, pero lo que descubrirá abrirá puertas que nunca hubiese imaginado.

Y solo depende de él confiar en ellas o seguir buscando respuestas... ¿qué decidirá?

