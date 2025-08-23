Lotería Nacional
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 23 de agosto de 2025
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 23 de agosto de 2025 es el 33585. El ganador de la Lotería Nacional se lleva un premio de 600.000 euros.
Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 23 de agosto. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 33585, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 65927, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 2633, 3361 1856 y 7253, premios de 150 euros
- 076, 643, 824, 671, 656, 347, 622, 523, 771 y 891, premios de 30 euros por décimo
- 97, 51, 42, 28, 58, 69, 99, 81 y 35, premios de 12 euros al décimo
- 5, 9 y 4, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.
La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
