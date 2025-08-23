Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 23 de agosto de 2025

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 23 de agosto de 2025 es el 33585. El ganador de la Lotería Nacional se lleva un premio de 600.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional

Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 23 de agosto. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 33585, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 65927, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 2633, 3361 1856 y 7253, premios de 150 euros

- 076, 643, 824, 671, 656, 347, 622, 523, 771 y 891, premios de 30 euros por décimo

- 97, 51, 42, 28, 58, 69, 99, 81 y 35, premios de 12 euros al décimo

- 5, 9 y 4, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

La Lotería Nacional es el sorteo que más premios reparte de España. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 23 de agosto, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 23 de agosto, en directo

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 23 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 26 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto, Eurojackpot y la ONCE del viernes 22 de agosto

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy viernes 22 de agosto de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 22 de agosto de 2025

Resultado Eurojackpot de la ONCE
EUROJACKPOT

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 22 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 22 de agosto de 2025 y descubre si tu número ha sido premiado.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 22 de agosto de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 22 de agosto de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 600.000 euros.

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 57 millones de La Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional de hoy jueves 21 de agosto de 2025

Lotería Nacional de la AECC hoy sábado 6 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 21 de agosto de 2025

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super Once

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 21 de agosto de 2025

Publicidad