Alexis denuncia que quieren desahuciar a su madre con ELA: "Nadie me ayuda, estoy completamente solo"
Lidia, la madre de Alexis, sufre ELA desde hace 15 años y los gastos de los tratamientos le impiden pagar otras facturas como la del IBI. Han querido desahuciarla por este motivo pero gracias a Jordi Sabaté la mujer todavía sigue en su casa.
Lidia lleva 15 años luchando contra el ELA, una enfermedad degenerativa que exige cuidados y tratamientos muy costosos. Esta situación ha hecho que deje de pagar algunas facturas como el IBI.
Los impagos han derivado en amenazas de desahucio para la mujer y de las que se ha librado gracias a Jordi Sabaté, activista de la ELA.
Su hijo Alexis no puede más con la situación y ha creado un crowdfunding para pagar la deuda de su madre y paralizar así el desahucio. "Su estado es lamentable", dice sobre la situación de salud de su madre.
"Estoy asfixiado y es sistema no para de apretarme", asegura sobre la deuda que tiene y reclama a las instituciones: "Nadie me ayuda, estoy completamente solo". ¡Dale al play!
