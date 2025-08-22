Alexis denuncia que quieren desahuciar a su madre con ELA: "Nadie me ayuda, estoy completamente solo"

Lidia lleva 15 años luchando contra el ELA, una enfermedad degenerativa que exige cuidados y tratamientos muy costosos. Esta situación ha hecho que deje de pagar algunas facturas como el IBI.

Los impagos han derivado en amenazas de desahucio para la mujer y de las que se ha librado gracias a Jordi Sabaté, activista de la ELA.

Su hijo Alexis no puede más con la situación y ha creado un crowdfunding para pagar la deuda de su madre y paralizar así el desahucio. "Su estado es lamentable", dice sobre la situación de salud de su madre.

"Estoy asfixiado y es sistema no para de apretarme", asegura sobre la deuda que tiene y reclama a las instituciones: "Nadie me ayuda, estoy completamente solo". ¡Dale al play!