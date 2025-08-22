CAMBIO DE VIDA
Alberto pasó de ser estafado a 'caza estafadores': "La policía actua solamente bajo mandato judicial"
Fue estafado y ahora quiere hacer justicia ayudando a otras personas que han vivido lo mismo que él. Alberto se ha convertido en 'caza estafadores', un héroe para las personas más confiadas.
Alberto Mondragón fue víctima de una estafa hace unos años cuando recibió un correo donde se le ofrecía que si pagaba 14.000 euros podría disfrutar durante 50 años de diversos apartamentos en varias zonas de España.
"Sentí una impotencia increíble porque no sabes qué hacer y termino montando una asociación con otras víctimas", cuenta sobre cómo surgió todo.
¿El resultado? Resultó estar lleno de ratas y colchones raídos. En lugar de conformarse decidió erigirse como el defensor de estafados como el y ahora se ha convertido en el cazador de estafadores más temido de España.
Este nuevo héroe ha pasado de trabajar como encofrador a utilizar cámaras ocultas, drones y hacer escraches. "Preparamos estrategias para amargarle la vida al estafador", asegura. ¡Dale al play!
