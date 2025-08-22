Antena 3 LogoAntena3
¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos

La vida de Bahar no volverá a ser la misma. Evren la sorprende con una pedida de mano que marcará para siempre su relación.

Bahar está en un momento clave de su vida. Tras sobrevivir al accidente, vuelve a sonreír gracias a su trabajo y poco a poco va encontrando la calma al lado de Evren. Sin embargo, lo que menos espera es que él tenga preparada una sorpresa capaz de poner su mundo patas arriba.

En un momento muy especial, Evren le habla desde el corazón, se arrodilla y le pide matrimonio. Bahar se queda en shock. ¿Está lista para dar el gran paso?

Este lunes y martes, en Renacer, descubriremos la respuesta de Bahar. Una decisión que no solo marcará su historia de amor, sino también su destino. A las 22.50 horas en Antena 3…¡y si no puedes esperar adelántate a la emisión en atresplayer!

