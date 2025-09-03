Ángel Antonio Herrera, sobre García-Page tras sus palabras por la quita de deuda: "Es el socialista que no perdió la memoria"

Sorprendentemente, y sin que sirva como precedente, los colaboradores presentes en plató coincidían entre ellos, y para mayor asombro también lo hacían con el político socialista.

Ana Iris Simón ya expresaba con anterioridad que la quita de deuda a las Comunidades Autónomas aprobada por el Consejo de Ministros en un Anteproyecto de Ley, no cumple con los estándares de una medida progresista que parte de un Gobierno socialista.

El periodista Iñako Díaz-Guerra tiraba de ironía para valorar la medida y afirmaba sentir preocupación por compartir la opinión de Emiliano García-Page. De manera más seria tampoco aprecia ningún atisbo de progresismo en la condonación de la deuda, que beneficia a unas Comunidades Autónomas, con mayor riqueza, por encima de otras, con menos: "Estoy con Page en casi todo", afirmaba"

Apuntalaba su análisis Ana Iris, que decía lo siguiente: "Page es Pedro Sánchez hace cuatro años", y denunciaba que se tratara al socialista de traidor, recordando y defendiendo su coherencia en un discurso que no ha ido mutando a lo largo de los años.

"El socialista que no perdió la memoria"

Con una frase que bien podría servir como título para uno de sus libros, intervenía el escritor y periodista Ángel Antonio Herrera: "Page es el socialista que no perdió la memoria".

Herrera manifestaba su incomprensión ante los militantes socialistas que se escandalizan cada vez que el presidente castellanomanchego, que no es el único, expresa su disconformidad con medidas como la que protagoniza la actualidad política.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.