Gonzalo Miró, crítico con la financiación singular a Cataluña: "Esto es lo que un Gobierno de izquierdas y socialista no se puede permitir"

Los pactos políticos para garantizar la estabilidad de un Gobierno nunca han estado tan en entredicho como hoy en día. El colaborador de Espejo Público, Gonzalo Miró, recordaba que los acuerdos con estos partidos han sido una constante a lo largo de muchas legislaturas de la democracia española: "No creo que sea una cuestión de PSOE o de PP".

Respecto a las actuales negociaciones entabladas entre el Gobierno de Pedro Sánchez, Junts y Esquerra Republicana, Gonzalo se manifestaba favorable al llamado sistema de las autonomías, matizando que las medidas se apliquen de forma igualitaria y cualquier territorio pueda adherirse a las mismas condiciones que se acuerden con algún otro: "Que se pueda adherir Andalucía, Extremadura o cualquier otro".

"Yo nunca he entendido por qué unas Comunidades tienen que tener unos privilegios sobre otras en general", expresaba Gonzalo Miró, quien además afirmaba que su opinión no respondía a un mayor apego por una u otra región, sino a un principio de igualdad que considera esencial. Y sobre las reuniones del Gobierno con los representantes de los partidos nacionalistas catalanes decía lo siguiente: "Tendrán que explicar cómo beneficiar a un rico de Barcelona no va a perjudicar a un pobre de Badajoz".

"Esto es lo que un Gobierno de izquierdas y socialista no se puede permitir", sentenciaba Gonzalo, añadiendo que siente la necesidad de una confirmación oficial de que tal agravio comparativo no va a tener cabida una vez se alcance el acuerdo y entre en funcionamiento el nuevo sistema; Yo necesito que alguien me explique que eso no va a pasar, que el rico de Barcelona no va a ser beneficiado en detrimento del pobre de Badajoz".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.