El Consejo de Ministros aprueba hoy la quita de deuda a las Comunidades Autónomas

Este martes, el primer Consejo de Ministros del recién estrenado curso político tras las vacaciones de verano da luz verde a la medida acrordada con Esquerra Republicana de Catalunya. La condonación de la deuda asciende hasta los 85.000 millones de euros.

Andrés Pantoja
Publicado:

Pedro Sánchez descartaba este lunes la convocatoria adelantada de Elecciones Generales pese a la dificultad que tiene su Gobierno de sacara delante los Presupuestos Generales del Estado. Hecho que Aitor Esteban, presidente del PNV, considera "casi imposible".

Sin embargo el Consejo de Ministros sí aprueba unas horas después un polémico Anteproyecto de Ley. Se espera que el órgano de Gobierno formado por todos los Ministerios que componen el Ejecutivo de luz verde a la condonación de la deuda de las Comunidades Autónomas.

El anuncio de la inminente aprobación corría a cargo de la Ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha defendido la medida enmarcada en el acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y ERC.

Uno de los objetivos principales del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez es el de preparar el terreno para la aprobación de esos presupuestos para el año 2026.

Férrea oposición del PP

La medida que supondrá la quita de una deuda de 85.000 millones de euros, ha encontrado la oposición de los Gobiernos Autonómicos en manos del Partido Popular. Ese importe correrá a cargo de las cuentas del Estado. Desde el PP consideran que la deuda de cada territorio sea 'repartida' entre todos los españoles rompe la igualdad y representa una cesión sin precedentes al independentismo.

Este rechazo de pleno desde las filas populares se retrató tras el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al Anteproyecto de Ley, en el plantón de los líderes autonómicos del Partido Popular a la ministra Montero en su Ministerio el pasado mes de febrero.

Por su parte María Jesús Montero esgrimía que la quita de deuda repercutirá directamente en las cuentas de las CCAA al suponer un ahorro de entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses, por lo que según ella, en el PP "no tienen argumentos para renunciar".

Alberto Núñez Feijóo daba la réplica y se refería a la controvertida medida como "chantaje", "trampa", o "mentira", "negocio ruinoso" con importantes "efectos nocivos".

A favor de la medida, los barones socialistas. Adrián Barbón (PSOE), presidente del Principado de Asturias, ha remarcado que la Comunidad que se verá más beneficiada es Andalucía, afirmando lo siguiente: "La mayoría de las comunidades que hoy dicen no, mañana la van a aceptar".

