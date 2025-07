Page carga contra el acuerdo de financiación singular entre Gobierno y Generalitat: "Que no nos tomen por tontos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es uno de los que ha cargado este lunes contra el acuerdo de financiación singular entre Gobierno central y Generalitat, que incluye el traspaso del 100% del IRPF. "Que no nos tomen por tontos", ha pedido el jefe del Ejecutivo regional. Además, asegura que "parece mentira" que la primera vez que se habla de financiación "en serio" tenga que ser "simplemente" para "pagar favores, chantajes o lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad".

El presidente castellanomanchego también ha recordado que la financiación de las autonomías es para el estado del bienestar que "todos queremos en igualdad de oportunidades, vivamos donde vivamos". "Hay muchísima gente que ahora se ha aficionado a utilizar palabras ambiguas, a engañar con los términos", pero que "no nos engañen, que no nos tomen por tontos" porque, según García-Page, "sabemos perfectamente de qué va el debate actual de la financiación".

Page también advierte de que se está hablando de financiación en España porque "lo plantean los que quieren romper España". "Si no lo plantearan los independentistas, estaríamos discutiendo entre todos, como hemos hecho siempre, a ver cómo avanzamos todos y todos juntos".

"Que no nos engañen con los términos"

Lanzando "una simple hipótesis", García-Page ha señalado que "lo que hoy se está discutiendo lejos de aquí, en Barcelona, y espero que sea discutiendo más que acordando, si en vez de plantearlo los independentistas catalanes, lo hubiera planteado la Comunidad de Madrid, los mismos que lo firman estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades". "Esto es así de sencillo. Por tanto, que no nos engañen con los términos".

"Solo faltaría que vayamos a un modelo en el que en vez del Estado redistribuir y repartir, sean las autonomías las que repartan y el Estado el que mendigue la financiación para los gastos comunes", ha lamentado un García-Page. Ha remarcado que en Castilla-La Mancha "no son tontos" y que saben lo que quieren, a la vez que señala que "los independentistas no son tontos" y que "saben lo que quieren": "tener más que los demás por sistema. Hasta que esto se rompa del todo", ha aventurado García-Page a advertir.

Financiación singular

"La Generalitat y el Gobierno de España acuerdan los cimientos de la nueva financiación singular para Cataluña". Con esta frase resumía el ministro Ángel Víctor Torres la conclusión de la reunión que ambas administraciones han mantenido en Barcelona. Durante hora y media aproximadamente han sentado las bases del nuevo modelo que busca que el gobierno de Salvador Illa recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado.

Los dos gobiernos se han comprometido a trabajar por el despliegue de la Hacienda catalana e impulsar los cambios legislativos pertinentes para que la Agencia Tributaria de esa comunidad asuma las competencias en la gestión del IRPF así como otros tributos en el futuro. Y ante las críticas por la falta de solidaridad, Torres ha respondido insistiendo en que "se prevé una aportación solidaria y transparente para seguir contribuyendo al bienestar de los ciudadanos del resto de Comunidades Autónomas".

El Gobierno lo ha defendido destacando que el actual modelo está caducado y lleva así desde el año de 2014 y que lo único que pretenden es adecuar el modelo de financiación al presente. Además, ha recalcado que es una "apuesta clara por un modelo que tenga en cuenta lassingularidades, las bilateralidades y la multilateralidad del conjunto del país". "Las singularidades existen y hay que atender también a las diferencias" ha concluido.

Moncloa defiende el acuerdo, pactado sólo con ERC

Todos los ministros que hoy han tenido agenda pública han defendido este pacto. Para Moncloa, ganan todas las Comunidades Autónomas, aunque solo se haya pactado con Esquerra Republicana. "Van a ganar todas las Comunidades Autónomas. Ya han ganado", "Estos debates no son excluyentes, podrán participar de ellos otras comunidades autónomas", "no va a suponer una desigualdad entre resto de las comunidades de España", "serán acuerdos que no perjudiquen a ninguna comunidad autónoma, hay que dar un mensaje de tranquilidad", son las frases que han repetido.

Barones socialistas rechazan el acuerdo

Las críticas no sólo han llegado por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Varios barones socialistas también han rechazado este pacto.

Este era un acuerdo al que llegaron ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El futuro de este modelo está sujeto a la aprobación de diferentes reformas en el Congreso de los Diputados. Y a día de hoy, no tiene los apoyos sólidos necesarios.

La reunión la han presidido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Àngel Víctor Torres, ye l consejero de la Presidencia, Albert Dalmau. Además, han participado la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; la secretaria General de Presidencia, Eva Giménez, y el secretario general de Economía y Finanzas, Juli Fernández.

