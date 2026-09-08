La constancia, el secreto del gran físico de Luis de la Fuente: "Entreno 365 sesiones al año"

España tocó el cielo este verano y El Hormiguero ha querido revivir aquella gesta junto a Luis de la Fuente. El seleccionador ha echado la vista atrás para recordar cómo se fraguó el Mundial y cuáles fueron las claves que llevaron a la selección hasta el título.

La entrevista ha dejado también anécdotas, como la conversación que De la Fuente tuvo con Donald Trump, y también imágenes impactantes como el invitado demostrando su gran estado físico. Ha sido Pablo Motos quien ha querido destacarlo, incluso pidiéndole que se quedara en camiseta para enseñar sus bíceps.

"Lo que creo que hay que poner en valor es la constancia", ha asegurado. Además, ha revelado su secreto: "Entreno 365 sesiones al año, no descanso nunca".

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