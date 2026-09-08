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Informe PISA

España suspende PISA y firma los peores resultados de su historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias

El alumnado español suspende en lectura, matemáticas y ciencias. Esto es lo que dice el informe PISA.

Alumnos en un aula

Alumnos en un aula EFE/Archivo

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Comienza un nuevo curso escolar y lo hace con un suspenso claro sobre la mesa. El informe PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) apunta que la mitad de los alumnos españoles de 15 y 16 años tiene un nivel bajo en ciencias y solo el 28% alcanza el mínimo de competencias para enfrontarse a la vida cotidiana y a su futuro laboral. Preocupan también los malos resultados en comprensión lectora y matemáticas.

En lectura España saca 451 puntos, diez menos que la evaluación pasada que ya marcaba mínimos. El alumnado español está en esta competencia 8 puntos por debajo de la media de la UE y 10 por debajo del promedio de la OCDE.

El 50% del alumnado español de 15 y 16 años tiene un conocimiento bajo en ciencias, el 28 % presenta un nivel de competencia mínimo, el 16 % alcanza el nivel medio y solo el 5% tiene niveles excelentes. Precisamente sobre estos niveles "excelentes" la mayor proporción se concentra en Principado de Asturias, La Rioja, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

En matemáticas la nota media de España alcanza los 457 puntos, 16 menos que en 2022. En ciencias también se baja.

Analizamos los datos en función de las competencias y por comunidades autónomas. Queda fuera Cataluña que ha sido excluida de los informes internacionales por su alto porcentaje de exclusiones.

Lectura

  • Asturias (471 puntos)
  • Comunidad de Madrid (469)
  • Castilla y León (466)
  • Cantabria (461)
  • Castilla-La Mancha (461)
  • La Rioja (461)
  • Aragón (461)
  • Galicia (454)
  • Región de Murcia (448)
  • Canarias (445)
  • Andalucía (441)
  • Islas Baleares (441)
  • Navarra (441)
  • Comunidad Valenciana (424)
  • País Vasco (419)
  • Ceuta (397)
  • Melilla (379)

Matemáticas

  • Comunidad de Madrid (477 puntos)
  • Castilla y León (472)
  • Cantabria (470)
  • Asturias (469)
  • Galicia (466)
  • Castilla-La Mancha (462)
  • La Rioja (462)
  • Aragón (462)
  • Navarra (462)
  • País Vasco (460)
  • Extremadura (454)
  • Baleares (449)
  • Murcia (447)
  • Canarias (442)
  • Andalucía (442)
  • Comunidad Valenciana (435)
  • Ceuta (405)
  • Melilla (395)

Nuestro país está por debajo de países como Reino Unido (511), EEUU (502), Irlanda (500), Polonia (495), Bélgica (490), Alemania (486) o Eslovenia (484). Japón y Estonia registran los mayores rendimientos medios en competencia científica (538 y 527 puntos, respectivamente).

El informe PISA es el examen al que se enfrentan 90 países cada tres años hasta la fecha y cada cuatro a partir de ahora. Se evalúan las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado y los resultados son claros, la caída ha sido "considerable".

"Los alumnos no son capaces de comprender textos largos y hacen una lectura apresurada, es un desafío global", alerta Tue Halgreen analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA. Mientras que el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, reconoce que "no hay que esconder" que los datos tampoco son buenos en ciencias, "y se toma nota de ello".

La cara amable del informe

España destaca por ser uno de los países de la OCDE y de la Unión Europea con más equidad en la educación, con una tasa de inmigrantes escolarizados del 20,3% frente al 16,7% de los países del entorno. Además, los estudiantes de 15 años muestran mayor perseverancia y hacen mejor uso de las pantallas.

España también se posiciona entre los países con menor exposición y prevalencia de acoso escolar y ciberacoso, pese a que PISA constata que aumentó respecto a 2022. "España tiene muy buenos resultados en cuanto a las actitudes del alumnado frente al aprendizaje", recalca Abelardo De la Rosa, secretario de Estado de Educación, mientras el responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, valora que haya "bases sólidas" en la sensación de pertenencia y 9 de cada 10 alumnos tengan sensación de comunidad: "Es muy importante para continuar en el colegio después de los 15 años".

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