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Anasagasti, sobre la "hipocresía" de Zapatero: "Si Venezuela está devastada por el terremoto, antes estaba devastada por el chavismo"

El 'doblete sísmico' que ha sacudido Venezuela, ahora, hace pensar en la falta de recursos del país para hacer frente a las consecuencias. El exsenador y exportavoz del PNV dirige el foco sobre el chavismo y, al hilo de este, también menciona "el engaño" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Iñaki Anasagasti, sobre la vinculación de Zapatero al chavismo.

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Espejo Público
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Nacido en Venezuela y primo de una de las víctimas mortales que ha dejado el "doblete sísmico", Iñaki Anasagasti padece de cerca lo ocurrido y es consciente de las consecuencias de este. Este viernes ha conectado con 'Espejo Público' para ofrecer su testimonio más sincero.

El que fue senador y portavoz del PNV apunta directamente al chavismo cuando menciona el desastre que sacude su país natal. "Si Venezuela está devastada por el doble seísmo, previamente estaba devastada por el chavismo", concreta. Ante esas palabras, la alusión directa al expresidente del Gobierno imputado por el caso 'Plus Ultra', José Luis Rodríguez Zapatero, es inminente.

"Zapatero nos ha engañado a todos"

"Nos ha engañado a todos diciendo que era mediador, que se ocupaba de los presos y que solo buscaba la paz. Era todo una gran hipocresía", sostenía Anasagasti, indignado por la "ayuda de Zapatero a las políticas de Hugo Chávez". Algo que asegura que era por interés propio.

Suscribiendo unas palabras que ya dijo una vez, Anasagasti dice: "Zapatero era un cáncer para Venezuela, para España y para el PSOE". El político del PNV, en este contexto, apelaba directamente a la imputación del expresidente por el rescate de 'Plus Ultra'. "Lo de Zapatero no tiene nombre", decía al tiempo que aseguraba que hay socialistas que no se han enriquecido de esta manera "tan asquerosa".

Pedro Sánchez también ha sido mencionado por el exsenador por "blanquear" al expresidente socialista, "lo va a pagar caro", decía Anasagasti. "Lo lógico es que se hubiese apoyado en Felipe González, que ha sido bandera de democracia, de petición de derechos humanos y de respeto a la ley en Venezuela", apuntaba ante la aparente buena relación del presidente actual del Gobierno y Zapatero.

"Venezuela no tiene el resorte para la devastación"

Volviendo a los efectos de los devastadores terremotos, Anasagasti afirma que "el gobierno venezolano no tiene resorte suficiente para hacerles frente". "El dinero se ha ido por otros conductos", critica.

Asimismo, poniendo el foco sobre la actual presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, y su hermano, Jorge Rodríguez, el expolítico sentencia la relación de estos con Zapatero. "Me indigna que no haya una intelectualidad española que diga que abalar una dictadura, blanquearla y hacer negocios con ella es inadmisible en una democracia", concluía irritado.

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