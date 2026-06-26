Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Dos españoles muertos y otros 80 desaparecidos tras los sismos, que dejan al menos 235 fallecidos y 4.300 heridos

Las próximas horas son clave tras el devastador terremoto que ha sacudido Venezuela porque se va disminuyendo las posibilidades de encontrar supervivientes entre los escombros. Las labores de rescate están siendo muy complicadas: en algunas zonas la destrucción es total y en muchos casos la única forma de localizar a personas sepultadas es escuchando sus voces bajo los restos.

Las imágenes aéreas reflejan la magnitud de la tragedia y hacen temer que la cifra de víctimas mortales siga aumentando. De hecho, esta preocupación coincide con las primeras estimaciones ofrecidas por el Servicio Geológico de Estados Unidos al poco tiempo de la catástrofe natural, entre 10.000 y 100.000 muertos.

Por ahora, el balance es provisional pero a medida que pasa el tiempo la cifra aumenta: se han registrado al menos 235 fallecidos y 4.300 heridos. Entre las víctimas mortales hay dos personas españolas, y otras 80 continúan desaparecidas.

España envía a la UME

Anoche partió a Venezuela la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 59 efectivos, 8 perros especializados y material de primeros auxilios. Además, a lo largo del día viajarán bomberos expertos en rescates en estructuras colapsadas. En el ámbito internacional, decenas de países están enviando equipos de rescate y apoyo logístico para colaborar en la emergencia.

El primer terremoto se produjo a las 18:04 horas, con una magnitud de 7,2 y un epicentro situado a unos 300 kilómetros de la capital, a 20 kilómetros de profundidad. Tan solo 39 segundos después, a las 18:05, se registró un segundo seísmo aún más intenso, de magnitud 7,5. Este tuvo lugar a menor profundidad, unos 10 kilómetros, y muy cerca del primero. La zona más afectada es La Guaira, al norte de Caracas, donde la situación es especialmente crítica.

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