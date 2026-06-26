Terremoto
Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Dos españoles muertos y otros 80 desaparecidos tras los sismos, que dejan al menos 235 fallecidos y 4.300 heridos
Sigue en directo la última hora de la catástrofe natural en Venezuela que ha dejado al menos cientos de muertos y se busca a supervivientes.
- Las escenas de terror y caos tras el terremoto en Venezuela: derrumbes, evacuaciones y pánico en las calles
- IMPACTANTES IMÁGENES: Rescatan a un joven superviviente tras los dos terremotos que han azotado Venezuela
- Los rescatistas localizan a tres personas bajo los escombros y hablan con ellos a través de un agujero: "¿Cómo te llamas?"
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Las próximas horas son clave tras el devastador terremoto que ha sacudido Venezuela porque se va disminuyendo las posibilidades de encontrar supervivientes entre los escombros. Las labores de rescate están siendo muy complicadas: en algunas zonas la destrucción es total y en muchos casos la única forma de localizar a personas sepultadas es escuchando sus voces bajo los restos.
Las imágenes aéreas reflejan la magnitud de la tragedia y hacen temer que la cifra de víctimas mortales siga aumentando. De hecho, esta preocupación coincide con las primeras estimaciones ofrecidas por el Servicio Geológico de Estados Unidos al poco tiempo de la catástrofe natural, entre 10.000 y 100.000 muertos.
Por ahora, el balance es provisional pero a medida que pasa el tiempo la cifra aumenta: se han registrado al menos 235 fallecidos y 4.300 heridos. Entre las víctimas mortales hay dos personas españolas, y otras 80 continúan desaparecidas.
España envía a la UME
Anoche partió a Venezuela la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 59 efectivos, 8 perros especializados y material de primeros auxilios. Además, a lo largo del día viajarán bomberos expertos en rescates en estructuras colapsadas. En el ámbito internacional, decenas de países están enviando equipos de rescate y apoyo logístico para colaborar en la emergencia.
El primer terremoto se produjo a las 18:04 horas, con una magnitud de 7,2 y un epicentro situado a unos 300 kilómetros de la capital, a 20 kilómetros de profundidad. Tan solo 39 segundos después, a las 18:05, se registró un segundo seísmo aún más intenso, de magnitud 7,5. Este tuvo lugar a menor profundidad, unos 10 kilómetros, y muy cerca del primero. La zona más afectada es La Guaira, al norte de Caracas, donde la situación es especialmente crítica.
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Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Ecuador envía ayuda
El Cuerpo de Bomberos de Quito, capital de Ecuador, ha anunciado este jueves el envío de 47 rescatistas y dos perros a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras tras el doble terremoto de magnitudes 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió al país.
"Desplegaremos 47 rescatistas y dos canes", han informado en un comunicado, en el que también detalla que el operativo incluye seis toneladas de equipamiento especializado.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Un grupo de bomberos de Huelva parten a Venezuela
A punto de partir del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encuentran los 13 efectivos, entre bomberos y sanitarios, procedentes de Huelva, que viajan con 700 kilos de material de rescate, así como personal sanitario para asistir a las víctimas de la tragedia.
También viajan dos perros especializados, que serán los encargados de localizar a las personas que se encuentran bajo los escombros.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Nacimiento entre escombros
En medio de la tragedia un bebé ha nacido tras los terremotos que han sacudido Venezuela y han dejado al menos cientos de muertos y miles de heridos.
Entre los escombros y a oscuras, una mujer ha dado a luz a su hijo. Este ha sido el momento:
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | EEUU relaja temporalmente sus sanciones sobre las transacciones a Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que autoriza "todas las transacciones" con Venezuela relacionadas con las labores de socorro por el terremoto, que hasta ahora estaban prohibidas por las sanciones impuestas al país.
En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha precisado que estas operaciones, que "de otro modo" no estarían permitidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR), podrán llevarse a cabo hasta el próximo 23 de octubre.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Balance de daños
Según el Gobierno venezolano, al menos 2.927 familias han resultado damnificadas, mientras continúan las labores de búsqueda de 157 personas desaparecidas. Además, se estima que unas 200 personas siguen atrapadas bajo los escombros, lo que mantiene en máxima alerta a los equipos de rescate.
La infraestructura también ha sufrido graves consecuencias: se han registrado daños en 250 edificios y al menos ocho hospitales han sido afectados, algunos de los cuales han tenido que ser evacuados por seguridad. En el estado de La Guaira, más de 100 edificios habrían colapsado por completo.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | México envía ayuda
El Gobierno de México ha movilizado 261 agentes pertenecientes al Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Dentro de este grupo se incluyen médicos, enfermeros y camilleros, además de especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.
También se han incorporado 18 binomios canófilos entrenados para localizar personas atrapadas bajo los escombros, una herramienta clave en las primeras horas tras un seísmo.
El envío incluye además 4,4 toneladas de herramientas y equipos de rescate junto con 2,7 toneladas de insumos médicos.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | El doble sismo
Hubo dos fases. El primer seísmo tuvo lugar a las 18:04 horas con una magnitud de 7,2 y un epicentro situado a unos 300 kilómetros de Caracas, a una profundidad de 20 kilómetros.
Apenas 39 segundos después, un segundo terremoto, aún más intenso, alcanzó una magnitud de 7,5, que se originó a solo 10 kilómetros de profundidad y muy cerca del primer epicentro.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | España envía ayuda
España ha sido uno de los primeros países en enviar ayuda, con el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, que ha partido con 59 efectivos, ocho perros especializados en la búsqueda de personas y material de primeros auxilios.
Además, durante las próximas horas viajarán bomberos con experiencia en rescates en edificios colapsados para reforzar las operaciones sobre el terreno.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | Balance de muertos y heridos
El balance del terremoto aumentan a medida que avanzan las labores de rescate en Venezuela.
Hasta el momento, las autoridades han confirmado al menos 235 fallecidos y cerca de 4.300 personas heridas, aunque el número podría incrementarse debido a que todavía hay decenas de desaparecidos. Entre las víctimas mortales se encuentran dos ciudadanos españoles y otras 80 personas siguen sin ser localizadas.
Última hora del terremoto de Venezuela en directo | El tiempo es clave
Las próximas horas serán determinantes para las tareas de rescate tras el fuerte terremoto que ha golpeado Venezuela. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso porque saben que las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen conforme pasan las horas.
En muchas de las zonas más afectadas, la destrucción ha dejado edificios completamente derrumbados, lo que obliga a los rescatistas a buscar señales de vida entre toneladas de escombros
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