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Terremoto Venezuela

Iñaki Anasagasti confirma que una familiar ha muerto en el terremoto de Venezuela: "Se movía como una coctelera, era terrorífico"

El exsenador y exportavoz del PNV nació en Venezuela a consecuencia del exilio de su padre durante la dictadura y allí sigue teniendo familia. Lamentablemente se ha confirmado que la española desaparecida, ha muerto en el terremoto del país caribeño, y estaba emparentada con Iñaki Anasagasti.

Iñaki Anasagasti

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Se trata de Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero descendiente de emigrantes vascos. Iñaki Anasagasti ha confirmado a Espejo Público que la mujer ha perdido la vida este jueves a consecuencia del derrumbe de su vivienda en el terremoto ocurrido la tarde del miércoles. El edificio no ha soportado las fuertes sacudidas de los dos violentos terremotos que han asolado Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio.

"Ambos nacimos en el exilio de nuestros padres. Ella era concretamente una prima de mi mujer, nieta de quien fuera alcalde nacionalista de Ondarroa en tiempo de República", manifestaba el es político del PNV, que también informaba que el marido de Alazne ha salvado la vida por poco, "ileso aunque magullado".

"Ella, la información que tenemos es que ha fallecido en el terremoto", sentenciaba al mismo tiempo que recordaba Iñaki que la familia era muy conocida en su comunidad, propietaria de un restaurante en Caracas.

Una experiencia terrorífica

A la espera que el amanecer arroje luz sobre la magnitud de la tragedia en Venezuela, el exsenador del PNV reconoce que ha podido hablar con un amigo suyo, testigo del seísmo, que le describía la situación como terrorífica y los daños como muy graves y cuantiosos.

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