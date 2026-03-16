Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Castilla Y León
Barcelona
España
Madrid

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Consulta el mapa de los resultados por municipios de las elecciones de Castilla y León 2026

Consulta en este mapa por municipios los ganadores y todos los resultados de las elecciones de Castilla y León.

Publicidad

El Partido Popular ha ganado las elecciones de Castilla y León 2026 después de que su candidato y actual presidente de la comunidad Alfonso Fernández Mañueco haya conseguido 33 escaños, dos más que en los últimos comicios. Una victoria importante para el PP, que ha vuelto a vencer al PSOE de Carlos Martínez, quien ha sumado 30 después de haber crecido lo mismo que los populares (dos más).

Gana el PP, el PSOE resiste y VOX no llega a su objetivo

Por otra parte, Vox ha sumado 14 procuradores tras lograr un escaño más que en las pasadas elecciones, mientras que Unión del Pueblo Leonés ha logrado 3, y tanto Soria Ya y Juntos Por Ávila han conservado uno.

El PP ha sido el ganador de la noche, pero uno de los grandes titulares lo ha dado Carlos Martínez, candidato socialista, al lanzarle un dardo a su rival político: "No estoy contento, aunque hemos tenido buenos resultados, pero ojo, habrá partido de vuelta, Mañueco no se ha enterado de nada al decir que con el PSOE 'ni agua'... y VOX tendrá que decidir que quiere ser de mayor, si sigue siendo la muleta permanente del PP puede que tenga sus días contados...", explicó.

Mientras tanto, Mañueco se mostró muy satisfecho con el resultado de su partido: "Hemos triplicado la distancia que teníamos con el PSOE y duplicamos en votos a Vox...Estoy muy satisfecho y muy orgulloso por el apoyo que hemos recibido".

VOX, la llave de la gobernabilidad

En cuanto a Vox, Carlos Pollán ha expresado su alegría por los resultados desde la sede regional (14 escaños): "Es el mejor resultado de Vox hasta ahora en las elecciones de Castilla y León", ha comenzado. "La ola del sentido común es absolutamente imparable. Se confirma que Vox es una realidad. Ha quedado claro que Vox va a influir de una manera determinante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los populares amplían su ventaja sobre el PSOE y frenan el crecimiento de Vox

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

Publicidad

España

Mapa porcentual Castilla y León

Consulta el mapa de los resultados por municipios de las elecciones de Castilla y León 2026

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

Resultados Elecciones: El PP se impone en Castilla y León pero necesita a Vox, mientras el PSOE resiste y mejoras resultados

Carlos Martínez, candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León: "Habrá partido de vuelta"

Carlos Martínez, tras las elecciones de Castilla y León: "Mañueco no se ha enterado de nada al decir que con el PSOE 'ni agua'"

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco
ELECCIONES

Los populares amplían su ventaja sobre el PSOE y frenan el crecimiento de Vox

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco
Partido Popular

Mañueco destaca que duplica en votos a Vox: "Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar es con el PSOE"

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán
Elecciones Castilla y León

Carlos Pollán celebra los resultados en las elecciones y recuerda: "Vox va a influir de una manera determinante en las políticas"

El dirigente de Vox ha destacado que la formación ha logrado un resultado histórico, superando su anterior techo electoral. "Hoy hemos roto el mayor techo de voto de Vox en España.

Papeletas de las elecciones de Castilla y León
ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Villán de Tordesillas, el municipio de 122 habitantes donde ha arrasado VOX en las elecciones de Castilla y León, seguido de PP, la Falange y SALF

En el pueblo vallisoletano los partidos de la Falange y SALF han sumado más votos que PSOE y En Común juntos.

Elecciones en Castilla y León 2026

Cuántos escaños se necesitan para la mayoría absoluta en las elecciones de Castilla y León de hoy 15 de marzo

Bacon antes de votar, debutantes nerviosos y mesas que se constituyen tarde: algunas de las anécdotas de las elecciones de Castilla y León

¿Venís de fiesta? ¡Claro!: las anécdotas de las elecciones de Castilla y León

Calculadora de pactos de las elecciones de Castilla y León

Calculadora de pactos de las elecciones de Castilla y León 2026: aquí puedes ver los posibles acuerdos tras los resultados

Publicidad