Consulta el mapa de los resultados por municipios de las elecciones de Castilla y León 2026

El Partido Popular ha ganado las elecciones de Castilla y León 2026 después de que su candidato y actual presidente de la comunidad Alfonso Fernández Mañueco haya conseguido 33 escaños, dos más que en los últimos comicios. Una victoria importante para el PP, que ha vuelto a vencer al PSOE de Carlos Martínez, quien ha sumado 30 después de haber crecido lo mismo que los populares (dos más).

Gana el PP, el PSOE resiste y VOX no llega a su objetivo

Por otra parte, Vox ha sumado 14 procuradores tras lograr un escaño más que en las pasadas elecciones, mientras que Unión del Pueblo Leonés ha logrado 3, y tanto Soria Ya y Juntos Por Ávila han conservado uno.

El PP ha sido el ganador de la noche, pero uno de los grandes titulares lo ha dado Carlos Martínez, candidato socialista, al lanzarle un dardo a su rival político: "No estoy contento, aunque hemos tenido buenos resultados, pero ojo, habrá partido de vuelta, Mañueco no se ha enterado de nada al decir que con el PSOE 'ni agua'... y VOX tendrá que decidir que quiere ser de mayor, si sigue siendo la muleta permanente del PP puede que tenga sus días contados...", explicó.

Mientras tanto, Mañueco se mostró muy satisfecho con el resultado de su partido: "Hemos triplicado la distancia que teníamos con el PSOE y duplicamos en votos a Vox...Estoy muy satisfecho y muy orgulloso por el apoyo que hemos recibido".

VOX, la llave de la gobernabilidad

En cuanto a Vox, Carlos Pollán ha expresado su alegría por los resultados desde la sede regional (14 escaños): "Es el mejor resultado de Vox hasta ahora en las elecciones de Castilla y León", ha comenzado. "La ola del sentido común es absolutamente imparable. Se confirma que Vox es una realidad. Ha quedado claro que Vox va a influir de una manera determinante".

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