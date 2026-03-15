Carlos Martínez, tras las elecciones de Castilla y León: "Mañueco no se ha enterado de nada al decir que con el PSOE 'ni agua'"

El candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha comparecido para analizar los resultados de su candidatura en las elecciones de Castilla y León, donde ha sido el segundo partido más votado y ha sumado 30 escaños, dos más que en los últimos comicios, y tres menos que el PP, ganador de las elecciones.

"Hemos mejorado pero no estoy contento, habrá partido de vuelta..."

"No estoy contento, hemos tenido buenos resultados y agradezco a todos los votantes que han elegido intentar darle un vuelco a esta comunidad... Nos hemos quedado a poco, pero no hemos llegado al final del camino, felicito a Mañueco pero habrá partido de vuelta", dijo Martínez al principio de su discurso.

"VOX tiene que decidir que quiere ser de mayor, si quiere ser la muleta permanente del PP, ser la derechita cobarde..."

"Nos daban por amortizados, pero no lo estábamos, hemos subido dos escaños y hemos sabido entender los problemas de la sociedad. Mañueco no se ha enterado de nada al decir que con el PSOE 'ni agua'... y VOX tendrá que decidir que quiere ser de mayor, si sigue siendo la muleta permanente del PP puede que tenga sus días contados... Esa derechita valiente puede que sea la derechita cobarde que apoya al PP", reafirmó el candidato socialista.

Carlos Martínez terminó dejando un mensaje entre líneas: "En esta baza no teníamos cartas, en la segunda tendremos todas. Vamos a por ello", sentenció antes de recibir el aplauso de todos los allí presentes.

El PP gana las elecciones seguido de cerca del PSOE

El Partido Popular liderado por Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente de la comunidad de Castilla y León, ha sido el más votado de las elecciones sumando 33 escaños, por los 30 del PSOE, los 14 de VOX y 3 de UPL.

Respecto a los últimos comicios, el PP ha subido dos procuradores, al igual que el PSOE, mientras que VOX soñaba con el 20% pero se ha tenido que conformar con el 18,8% y con 14 escaños. 'SORIA YA' ha sido el más perjudicado al perder dos escaños y quedarse con únicamente un procurador.

La Falange y SALF suman más votos que PSOE en Villán de Tordesillas

Por otra parte, el resultado del PSOE en las las elecciones de Castilla y León 2026 también se ha visto reflejado, y de una manera más que curiosa, en el municipio vallisoletano de Villán de Tordesillas, donde VOX y PP hayan arrasado por delante de SALF (Se Acabó La Fiesta) y Falange de las JONS, las cuales han sumado más votos que PSOE, EN COMÚN y MEV juntos. En el pueblo situado en Valladolid apenas viven más de 120 personas.

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