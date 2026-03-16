Mañueco destaca que duplica en votos a Vox: "Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar es con el PSOE"

El candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido en el hotel Alameda Palace de Salamanca para analizar los resultados de las elecciones en hoy. "Castilla y León será terreno libre de sanchismo. Estamos muy contentos", comentó, satisfecho, a su llegada al hotel el mandatario popular.

"Frente al ruido, el panorama negativo y gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas"

"El PP ha ganado las elecciones, esto es el respaldo de los ciudadanos a la gestión de mi Gobierno y el aval a ese proyecto de futuro que hemos explicado en nuestra comunidad. Somos los que más hemos crecido en votos, en porcentaje de votos y escaños, hasta 33 procuradores. Hemos triplicado la distancia que teníamos con el PSOE y duplicamos en votos a Vox", ha empezado su comparecencia Mañueco.

Ha dado las gracias, entre otros, al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Estoy muy satisfecho con el resultado y muy orgulloso de la respuesta y el apoyo recibidos. Gracias. Frente al ruido, el panorama negativo y gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas y respaldado de forma mayoritaria al proyecto que encarna el Partido Popular".

"Empieza el diálogo con todas las fuerzas políticas"

Dice Mañueco que este mismo lunes arrancará el diálogo con todas las fuerzas políticas: "Hemos hecho una buena campaña, seria, limpia, pegada a la gente y al territorio, transmitiendo entre todos los partidos lo que somos. Nuestra forma de gestionar y nuestra forma de hacer las cosas. Puedo garantizar que el PP mañana empezará el diálogo con todas las fuerzas políticas, pero en Castilla y León va a haber un Gobierno presidido por el PP y va a ser para todos, que quede bien claro".

"Con el sanchismo es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad. Imposible e impensable"

"Asumo la responsabilidad de formar Gobierno que me han encargado los ciudadanos. Un Gobierno para todos y pensando en todos, siempre lo he hecho y siempre lo haré. Para mí y para el PP de esta tierra su bienestar está por encima de otra consideración. Se abre otra etapa: hemos tomado buena de diálogo, de acuerdo y de pacto. Eso es lo que haremos", ha abundado el popular.

Eso sí, se ha mostrado tajante sobre los posibles pactos: no alcanzará ningún acuerdo con Carlos Martínez, el candidato socialista. "También quiero dejar bien clara una cosa: vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el Gobierno de Castilla y León es con el PSOE. Eso que quede bien claro. Con el sanchismo es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad. Imposible e impensable. Los ciudadanos quieren un Gobierno autonómico liderado por el PP y eso va a ser nuestra guía".

Y ha terminado con un mensaje triunfalista: "A mí no me faltan las ganas, no me van a fallar las fuerzas, voy a tener la firmeza necesaria para defender a nuestra tierra. Dije que se nos había hecho corta la campaña y a otros se les estaba haciendo larga. Los ciudadanos así lo han demostrado".

Sube dos escaños... pero necesita a Vox

Mañueco ocupa el sillón de la Presidencia de la Junta de Castilla y León desde 2019 y en las pasadas elecciones autonómicas de 2022 obtuvo 31 procuradores, el 31,4 % de los votos. El candidato popular planteaba como objetivo poder prescindir del pacto con Vox tras el bloqueo existente en Aragón y Extremadura, con ambas investiduras completamente paralizadas.

Con sus 33 procuradores, Mañueco ha crecido en votos y escaños, pero segirá no obstante necesitando su coalición con el partido de Carlos Pollán para revalidar la presidencia de la Junta; la Cámara autonómica tiene 81 procuradores y la mayoría absoluta está fijada en 42. El PP lleva 39 años ganando las elecciones en este histórico feudo popular y hoy no ha sido una excepción; es la comunidad que acumula más tiempo sin cambiar de color político.

Mañueco votó por la mañana en su Salamanca natal y realizó un llamamiento a la participación en esta jornada electoral y ha defendido que "cuanta más gente participe, mejor", al tiempo que insistió en la necesidad de que exista una movilización para que la ciudadanía se sienta "responsable y partícipe" del próximo Ejecutivo que resulte de las urnas. "Hoy decidimos el Gobierno que queremos", señaló.

La felicitación de Núñez Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado a Mañueco por "su incontestable victoria" en las urnas y remarcó que "España tiene alternativa" al sanchismo a la luz de los resultados del ciclo electoral.

"De las últimas doce noches electorales, el PP cosecha diez victorias"

Feijóo, que como es habitual se recluyó en la sede nacional del PP, felicitó a Mañueco por teléfono y posteriormente hizo lo propio en sus redes sociales, donde remarcó que "de las últimas doce noches electorales, el PP cosecha diez victorias".

"Enhorabuena al presidente Alfonso Fernández Mañueco por su incontestable victoria. Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022", señaló.

"Los españoles nos siguen ratificando como la única opción de gestión y son claros: España tiene alternativa. Vamos a por ella", ha apostillado Feijóo.

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