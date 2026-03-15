Calculadora de pactos de las elecciones de Castilla y León 2026: aquí puedes ver los posibles acuerdos tras los resultados

Las elecciones de Castilla y León de 2026 vuelven a dejar un Parlamento fragmentado que obliga a hablar de pactos desde hoy mismo. Con nuestra calculadora de pactos podrás simular, a partir de los resultados finales, qué combinaciones de partidos alcanzan la mayoría en las Cortes y qué acuerdos quedarían descartados desde el primer momento.

La Cámara autonómica tiene 81 procuradores y la mayoría absoluta está fijada en 42, por lo que ningún partido gobernará en solitario según todas las encuestas.

Resultados de las elecciones de Castilla y León, en directo: con más del 95% escrutado, el PP gana las elecciones con 33 escaños, el PSOE sube a 30 y Vox alcanza los 14.

Así, el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, logra este domingo una victoria en las elecciones autonómicas con 33 escaños con más del 95% de los votos contabilizados. Mañueco se queda así muy lejos de la mayoría absoluta y tendría que negociar con Vox para volver a ser investido como presidente en la nueva legislatura. En este momento del escrutinio, tiene 33 diputados frente a los 31 de hace cuatro años.

El PSOE de Carlos Martínez mejora sustancialmente el resultado de las elecciones regionales de hace cuatro años, en las que se presentó como candidato Luis Tudanca. Ahora consigue 30 frente a los 28 de entonces. Se trata de un punto de inflexión de este partido en el actual ciclo electoral tras las derrotas contundentes sufridas en Extremadura en diciembre y en Aragón en febrero.

Vox mejora escasamente los 13 parlamentarios de los comicios anteriores y asciende a 14 representantes con un porcentaje de voto que queda por debajo del 19%.

Entre los partidos provinciales, Unión del Pueblo Leonés logra 3 escaños, mientras que Soria Ya y Juntos Por Ávila conservan un diputado cada uno. Por el contrario, Sumar-IU, Podemos y Ciudadanos quedan fuera de las Cortes de Castilla y León para la nueva legislatura.

Cómo funciona la calculadora de pactos

En esta calculadora de pactos puedes activar o desactivar cada partido para ver si su alianza sumaría mayoría absoluta. Marca, por ejemplo, PP y Vox para comprobar si les bastaría para gobernar, prueba la suma de PSOE con las fuerzas de izquierda y los partidos provinciales, o explora grandes coaliciones hipotéticas. La herramienta se actualiza automáticamente con los datos oficiales de la noche electoral para que puedas ver, en tiempo real, qué pactos son aritméticamente viables y cuáles no.

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