Analizamos el perfil de los caseros en España: ¿Grandes tenedores o pequeños propietarios?

Los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados por el Gobierno este martes en el Consejo de Ministros y que deberán ser convalidados este mismo viernes en el Congreso de los Diputados ya habrían comenzado a tener sus efectos. Y es que en apenas tres días habrían desaparecido del mercado 4.290 viviendas de alquiler.

El Observatorio del Alquiler detecta una caída inusual de la oferta, aunque no puede atribuirla íntegramente a los nuevos decretos. Renta Garantizada dice que hay un 70% de contratos que ya se iban a firmar y se han paralizado.

¿Quiénes son los caseros en España?

Hay unos 3.600.000 pisos de alquiler de mercado en nuestro país. Pero, ¿están mayoritariamente en manos de grandes fondos? La respuesta es no. El 92%, unos 3.300.000 pisos, está en manos de particulares, personas físicas. Solo el 8%, alrededor de 300.000, pertenece a empresas y otras personas jurídicas. ¿Y cómo son esos propietarios particulares? El 76% tiene un solo piso alquilado y el otro 15% tiene dos, tres, cuatro…

Además, la edad media del propietario es de 59 años y el 44% supera los 65. Es decir, que muchos de ellos pretenden complementar su pensión con el alquiler. Y atención a esto: hemos dicho que tres de cada cuatro caseros tienen un solo piso alquilado. Pero el cuarto restante tiene varios. ¿Resultado? La mitad de los pisos pertenece a caseros que solo tienen uno. Y la otra mitad, a caseros que tienen dos o más.

Cómo afectaría a un propietario los decretos

En espejo Público hemos querido mostrar con un ejemplo cómo afectaría a un propietario estos decretos si se llegasen a aprobar. Para eso nos hemos imaginado a Antonio, un español de 75 años. Tiene su casa, en la que vive, y otro piso que alquila por 1.100 euros al mes.

Primer Caso. Qué pasa si se acaba el contrato y Antonio quiere recuperar el piso. Ya no quiere seguir alquilándolo. Pues puede hacerlo si quiere el piso para él o un familiar. Pero Sino lo justifica, tendrá que pagar una indemnización al inquilino: Doce meses de alquiler de multa de una vivienda similar. 1.100 euros al mes por 12, hablamos de 13.200 euros. Recupera su piso, pero paga 13.200 euros.

Segundo caso. Pero es que Antonio heredó el piso de su madre y tiene un contrato antiguo que se renueva mes a mes. Hasta ahora, podía decir: “El mes que viene termina el alquiler”. Con el nuevo decreto tiene hasta finales de enero de 2027 para hacerlo. Si deja pasar esa fecha, el contrato se renueva automáticamente cinco años. Y después, otros cinco.

Tercer caso. Ultimo supuesto, ¿qué pasa si el inquilino deja de pagar y se le considera en situación de vulnerabilidad? La Administración tiene dos meses para encontrar otra vivienda al inquilino o pagar lo que debe. ¿Y si pasan esos dos meses y no ha hecho ninguna de las dos cosas? La administración asume la deuda y se frena el desahucio. El inquilino continúa en el piso. Y Antonio sigue sin recuperar su piso. Tres supuestos que harán replantearse a más de uno si alquilar o no.

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