Pensiones muy ajustadas y desiguales para los jubilados españoles

España cuenta con más de 9,5 millones de pensionistas. Con una prestación media de 1.375 euros al mes, el sistema actual llega a cubrir más del 70 % del último salario percibido. Sin embargo, este porcentaje no se traduce en tranquilidad económica. Según los datos del Índice Global de Jubilación de Natixis Investment Managers, España se sitúa a la cola de Europa en bienestar financiero para los mayores, superando únicamente a Grecia, Finlandia y Letonia.

El problema radica en que el coste de la vida ha crecido a un ritmo muy superior al de las revalorizaciones oficiales. Cerca de cinco millones de jubilados perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, lo que aboca a muchos a limitar sus gastos esenciales a la cesta de la compra y los suministros básicos. Actividades cotidianas o el acceso a alimentos de mayor calidad nutricional quedan fuera del alcance de sus presupuestos mensuales.

A esta pérdida de poder adquisitivo se suman los gastos propios de la edad madura, como los cuidados de dependencia, los tratamientos médicos o la adaptación del hogar, costes que recaen principalmente sobre la economía familiar. Frente a este escenario, las plataformas de pensionistas reclaman un incremento urgente de las cuantías mínimas.

Ante esta situación, el presidente de la Plataforma de Pensiones y Mayores, Jesús Norberto Escrivá, defiende la fortaleza del modelo público basado en la solidaridad intergeneracional, asegurando que es la garantía fundamental para el sostenimiento del sistema. Sin embargo, advierte de que el mecanismo actual resulta insuficiente para los perfiles más vulnerables. Por ello, reclama una subida urgente de las pensiones mínimas para garantizar un nivel de vida digno, combinada con políticas complementarias que incluyan bonificaciones directas y ayudas específicas destinadas a compensar los gastos esenciales de quienes perciben las rentas más bajas.

Hablandoenplataes (con enlace https://www.hablandoenplata.es/) la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.