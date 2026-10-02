Esta noche, la competición se intensifica en La Voz: “Va a ser una guerra apoteósica”

Esta noche, La Voz vive sus terceras Audiciones a ciegas. Nuevos talents se suben al escenario dispuestos a demostrar todo su potencial y luchar por cumplir su sueño.

Pablo López y Mika llegan con ganas de conseguir las mejores voces, pero Melendi y Lola Índigo no se lo van a poner nada fácil. La competición aumenta a medida que los equipos van creciendo y cada decisión empieza a ser más importante.

“Va a haber una guerra apoteósica”, asegura Lola Índigo antes de enfrentarse a una nueva tanda de voces.

Un espectáculo en el que los cuatro coaches tienen que seguir completando sus equipos y en el que bloqueos, superbloqueos y estrategias pueden volver a cambiarlo todo.

Así llegan los equipos a las terceras Audiciones de La Voz

Después de dos noches de Audiciones, Pablo López cuenta con el equipo más numeroso y suma seis talents: Adriana, Mónica, Leticia, Lucía, Paz y Karim.

Lola Índigo le sigue muy de cerca con cinco voces: Charlotte, Borja, Irene, Jhonatan y Kika. La coach llega después de ser la que más talents ha conseguido durante la segunda gala.

Por su parte, Melendi cuenta con cuatro talents: Manuela, Claudia Goicoechea, Enrique y Aura. Mika también suma cuatro voces con Rubén, Izan, Carlos y Susi.

Los equipos empiezan a tomar forma, pero todavía queda mucho por decidir. ¿Quién conseguirá sumar más voces esta noche?