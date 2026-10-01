Los propietarios, pendientes de la votación de los decretos de vivienda: "Si sale que sí, voy a retirar todo y voy a ir vendiendo"

Madrid se ha convertido en el epicentro de la lucha por la crisis de la vivienda. Tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en situación de vulnerabilidad, cientos de personas salieron a la calle y acamparon en la Puerta del Sol para protestar contra las condiciones de vivienda y alquiler en España.

El Consejo de Ministros ha presentado dos decretos que pretenden atajar la crisis, proponiendo medidas para evitar desahucios, para renovar automáticamente el alquiler o para establecer contratos de alquiler indefinidos. Unas medidas pendientes de aprobación en un pleno extraordinario de Congreso este viernes.

Muchos propietarios se han posicionado en contra de los decretos y sostienen que van en contra de los intereses de los caseros. Lucía Aguirre, por ejemplo, es inversora y multipropietaria y afirma que los decretos dejan fuera a una de las partes imprescindibles de los contratos de alquiler: los propietarios.

"Confío plenamente en que Junts votará que no a ambos decretos", afirma Lucía Aguirre, "pero en caso de que salgan, voy a esperar a que finalicen los contratos, voy a retirar todo y voy a ir vendiendo".

Todos los ojos están puestos en el viernes, que decidirá el futuro de la vivienda en nuestro país. ¡Toda la información, en el vídeo de arriba!