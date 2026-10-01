El PNV anuncia su 'no' a uno de los decretos de vivienda a horas de la votación en el Congreso

Los de Carles Puigdemont resultan especialmente relevantes para el primero de los decretos. Podemos ya ha confirmado que apoyará los dos textos, mientras que el PNV votará a favor del primero, que incorpora bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, pero rechazará el segundo, que contempla la renovación automática de los contratos de alquiler.

Junts mantiene la incógnita

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha convocado a la dirección del partido después del pleno del Parlamento de Cataluña. Sobre la mesa no estaría únicamente el contenido de las medidas, sino también el escenario político que abriría una derrota parlamentaria del Gobierno y la situación interna de Junts ante el crecimiento de Aliança Catalana.

El partido ya había mostrado públicamente sus reservas. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró este miércoles que estaban "decepcionados" y "preocupados" tras un primer análisis del decreto, aunque evitó desvelar el sentido del voto.

Sánchez pide "altura de miras"

A pocas horas de la votación, Sánchez ha vuelto a presionar para conseguir los apoyos necesarios. El presidente pide dejar a un lado las diferencias partidistas y presenta las medidas como una respuesta a la emergencia habitacional. El Ejecutivo llega a la votación después de semanas de negociación y necesita que sus socios parlamentarios permitan sacar adelante los textos.

Sánchez ya había reclamado anteriormente "altura de miras" y defendido que la vivienda no es únicamente una cuestión ideológica, sino también "una cuestión de humanidad".

Este jueves ha vuelto a apelar públicamente a los grupos para que decidan "a quién protegen", contraponiendo a quienes viven en las viviendas y los pequeños propietarios frente a los fondos que especulan con ellas.