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El Gobierno intenta 'in extremis' llevar el decreto Maricarmen al Consejo de Ministros que también aprobará un paquete anticrisis

Expectación máxima ante el Consejo de Ministros de hoy en el que está previsto que se apruebe un paquete de medidas anticrisis, pero en el que previsiblemente también hoy se abordará el 'decreto Maricarmen'.

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El Gobierno intenta 'in extremis' llevar el decreto Maricarmen al Consejo de Ministros que también aprobará un paquete anticrisis | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Ni la lluvia, ni tampoco el acuerdo al que ha llegado la representación de Maricarmen con la empresa propietaria del piso para que regrese a su casa, ha desconvocado la acampada en Solo, porque esto, ya avisaron, no solo va de Maricarmen, va de "todas las Maricármenes que hay en España".

Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, alrededor de un millar de personas han acampado en esta tercera noche de protesta, lo han hecho con la alegría del acuerdo conseguido para la octogenaria que fue desahuciada la semana pasada de la casa en la que llevaba viviendo 70 años y la expectación por el real decreto que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros hoy. El cese de la lluvia ha hecho que más personas se hayan unido a la acampada, lo que ha elevado el número de asistentes a cerca de mil.

"Es una victoria histórica. Es la primera vez que una persona que ha sido desahuciada puede regresar a su casa", ha señalado Hannah, del sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Muchos aseguran que la empresa que compró el piso está intentando "lavar su imagen" concediendo "migajas" a Maricarmen.

Expectación por el 'decreto Maricarmen'

El Gobierno, en concreto Pedro Sánchez, se comprometió con Maricarmen a llevar a este Consejo de Ministros el 'decreto Maricarmen', aunque los manifestantes no muestran grandes esperanzas de que las medidas que hoy se aprueben supongan grandes cambios para la situación dramática que vive la vivienda en nuestro país. Ellos piden "contratos indefinidos, contratos indefinidos y contratos indefinidos" y eso es solo el punto de partida.

Hannah ha confirmado que las movilizaciones y la acampada "van a continuar" y su propio sindicato va a seguir "presionando" pase lo que pase hoy.

Medidas anticrisis

También está previsto que hoy se apruebe en el Consejo de Ministros un nuevo paquete de medidas para afrontar la escalada de los precios energéticos, que continúan disparados siete meses después del inicio del conflicto en Irán. "Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados", como la agricultura, transporte, la pesca o la industria, "pero también a los hogares", dijo Carlos Cuerpo.

Por el momento se desconoce si se extenderán más allá de septiembre las bonificaciones en el impuesto de hidrocarburos para los carburantes de automoción, que este mes eran de 5 céntimos por litro de gasolina y 20 céntimos por litro de diésel (el fuerte encarecimiento de este combustible en julio activó la cláusula que elevaba el descuento). También está por ver si se mantiene la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas, las ayudas para la compra de fertilizantes y las ayudas extraordinarias para el sector de transporte por carretera.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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