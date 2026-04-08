Un analista en inversiones revela cuándo veremos los resultados de la "tregua económica": "Quizás vemos el petróleo en 60 dólares después de verano"

La esperada reapertura del estrecho de Ormuz inyecta un chute de optimismo en los mercados internacionales. Las bolsas asiáticas se disparan por encima del 5% y Europa se prepara para seguir la misma senda: Madrid abre en verde en cuestión de minutos, impulsada por el alivio en una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El efecto es inmediato también en las materias primas. El petróleo cae con fuerza hasta los 92 dólares, un desplome del 15%, mientras que el gas baja un 20%. El barril de Brent ha pasado de los 109 dólares a los 89 en cuestión de horas, justo después de conocerse la decisión de prórroga anunciada por Donald Trump y la apertura temporal del estrecho.

¿Cuánto va a durar esta tregua económica?

Pero, ¿Cómo interpretan los expertos este giro de guion? ¿Estamos ante una tregua duradera o solo un respiro puntual? Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, lo tiene claro: "Todas las bolsas han abierto con subidas. Se esperan fuertes subidas". El optimismo, sin embargo, está condicionado a la estabilidad geopolítica: "Lo importante es si de verdad hay una cierta tregua y se empieza a normalizar la situación del estrecho de Ormuz", explica. Y es que el impacto logístico no se resuelve de un día para otro: "Cuando se rompen las cadenas de suministros, cuesta mucho que esos barcos normalicen rápido sus rutas, se tarda meses. Igual tardamos en ver ese petróleo en niveles de 60-70 dólares hasta después de verano", añade Cantos.

¿Quién gana económicamente?

En medio de esta volatilidad, surge otra pregunta clave: ¿quién gana con estos vaivenes? "Las petroleras se han enriquecido claramente, pero también vamos a ver sus cuentas de resultados porque también supone una disrupción para ellas. En bolsa se han beneficiado por la subida del precio del petróleo, pero vamos a ver sus cuentas de resultados como van". Por ahora, los mercados celebran la tregua. Pero la incertidumbre sigue muy presente y todo dependerá de si esta apertura de Ormuz se consolida o vuelve a convertirse en otro episodio más de tensión global.

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