Barato y difícil de rastrear: así funcionan los "móviles desechables" que podría haber usado Zapatero

Parecen un anacronismo, una antigualla con teclas a la vista, pantalla pequeña y un volumen que cabe en un puño. Hace 15 años todos llevábamos uno y hoy los sustituyen auténticos ordenadores de mano hiperconectados. Los móviles desechables son tan baratos que se tiran cuando se cambia de tarjeta. Y ahí radica su seguridad, la dificultad para localizar y trazar su uso. El comisionista Víctor de Aldama ha declarado en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero utilizaba un terminal de este tipo.

“Puedes comprar una tarjeta SIM en un locutorio con documentación falsa”

“El perfil de las personas que usan estos teléfonos es alguien que quiere proteger su privacidad. Se utilizan tanto para el bien como para el mal”, sostiene Eduardo Sánchez, experto en ciberseguridad. “Tienen unas características de seguridad y privacidad que los hace complicados de rastrear. Llevan unas tarjetas SIM que se suelen comprar en locutorios donde la identificación mediante DNI es mucho más sencilla. Puedes dar un documento falso y tener una tarjeta que no se sepa a nombre de quién está”. También hay quien lo usa para “desintoxicarse” de la conexión constante o para tener contacto con sus hijos menores.

Cada vez se venden más

Serafín Giraldo Inspector de Policía aporta otra de sus características. Su precio: “por 25 euros tienes uno. Sólo dispone de las opciones básicas: llamar, recibir y mensajería por SMS. No hay conexión a Internet ni opción GPS”. La dificultad de rastreo, una vez más, aparece como su principal virtud: “Es muy difícil, porque la Policía, para pedir autorización judicial e intervenir un móvil necesita el número de teléfono y la identificación de la persona. Si cada poco tiempo cambias de móvil es casi imposible que podamos pedir una autorización judicial”. No es fácil ver a nadie usarlos, pero Giraldo afirma que su uso “es mucho más habitual de lo que parece, sobre todo por la delincuencia. Está subiendo el número de ventas, por lo tanto, la delincuencia organizada está creciendo”.

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