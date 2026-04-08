¿En qué consiste el plan de 10 puntos presentado por Irán y aceptado por Donald Trump?

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán cumplen 40 días. Durante la jornada del martes, el mundo estuvo en vilo por la amenaza del presidente de Estados Unidos de que "una civilización entera" moriría por la noche.

Horas después de esas amenazas, Donald Trump ha aceptado suspender los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas. Tal y como detalló el mandatario estadounidense en Truth Social, "acepto suspender los bombardeos y ataques de Irán durante un periodo de dos semanas, siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz".

Apertura del estrecho de Ormuz

Poco tiempo después del mensaje de Trump, la República Islámica se atribuyó la victoria y afirmó en un comunicado, difundido junto con una lista de los diez puntos, que el plan exigiría "el control iraní continuado sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento y el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias".

Por el momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi ha asegurado un tránsito "seguro" por Ormuz durante las dos semanas que dure el alto el fuego.

No obstante, el mandatario de Estados Unidos ha insistido en que su país "se quedará por ahí" para asegurarse de que "todo va bien".

Retirada de las tropas estadounidenses del territorio iraní

Otras exigencias clave del plan, presentado a través de Pakistán que es el mediador entre las partes, incluyen la retirada militar estadounidense de Oriente Medio, el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, la liberación de los activos iraníes congelados y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que haga vinculante cualquier acuerdo.

La solicitud de que las fuerzas de Estados Unidos se retiren no está totalmente claro porque queda por definir lo que Irán entiende como "fuerzas de combate". Si se refiere a las tropas asignadas a las numerosas bases que EEUU ha establecido durante décadas en el Golfo Pérsico, eso dejaría indefensos a los Estados socios de Washington.

Enriquecimiento de uranio

Una parte importante del plan de los 10 puntos planteado por Irán es el enriquecimiento de uranio. Esta condición apareció en la versión persa del plan de 10 puntos que Teherán compartió con los medios locales, pero no en los papeles en inglés que revisaron tanto Pakistán como la propia Casa Blanca.

Precisamente, retractarse en este punto sería el precio más caro que Trump tendrá que pagar por unas amenazas que escandalizaron a sus aliados y dieron herramientas a sus detractores.

Compensación por los daños sufridos

Por el momento, no está claro si Irán aceptará resarcirse a través del cobro de una tasa por el paso a través del estrecho de Ormuz o si espera de Israel y EEUU "el pago íntegro de los daños" sufridos.

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