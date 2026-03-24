Un analista de inversiones advierte de las "variaciones" en los mercados tras el conflicto de Irán: "Si Trump no anuncia nada de aquí al jueves, volveremos a vivir un viernes negro"

Ayer vivimos otra jornada caótica en los mercados. Parecía un "lunes negro". El Ibex 35 registraba pérdidas del 2,5%, pero el mensaje de Trump lo cambió todo. El índice subía en vertical terminando con ganancias del 1%. No es la primera vez que ocurre algo así en este conflicto. En Asia, también recogen hoy el mensaje de Trump con ganancias.

Algo que ya está en el debate público es si detrás de estos movimientos tan bruscos hay alguna intención de manipular los mercados. Trump ya fue acusado de una posible manipulación cuando publicó un post donde decía "que era un gran momento para comprar" antes de pausar los aranceles.

¿En lo ocurrido ayer hay sospechas de manipulación? ¿Trump esta jugando a la confusión o ha dado un paso atrás para frenar las tensiones en el mercado de deuda?

Ignacio Cantos, socio director de Inversiones ATL Capital, ha entrado en directo en Espejo Público para analizar la situación de las bolsas.

Al analista le sorprende la rapidez con la que reaccionan los mercados últimamente, el cual ha definido como un "mercado de máquinas" y ha puesto de ejemplo lo que ocurrió con el IBEX tras el mensaje de Donald Trump. "En un minuto pasó desde -2,5% largo hasta más 2,5%", ha explicado. Pese a que luego el efecto se fue mitigando, la reacción a la 'pausa' de Trump fue instantánea. "La verdad es que prácticamente no hay inversor que le pueda dar tiempo a cambiar una posición o a tomar otra", ha dicho Cantos.

Sobre si las idas y venidas de Trump esconden una intención de manipular los mercados, Ignacio Cantos, aunque no puede descartarlo, apunta más a otra hipótesis. Para el analista, "es posible que la presión del bono americano, la parte de la deuda se había ido bastante alto, el bono largo americano en 10 años estaba cerca otra vez del 5%, el 4,5%, entonces yo creo que los mercados de deuda, el galón de gasolina, todo eso le presiona probablemente más que poder ganar algo de dinero en los mercados".

No obstante, el socio director de Inversiones ATL Capital pronostica que, si no hay ningún anuncio de aquí al jueves, el viernes volveremos a vivir un día "negro" para los mercados y recomienda a los inversores no dejarse llevar "por el ruido y los vaivenes del mercado".

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