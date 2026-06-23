El abogado de Ábalos carga contra el Supremo: "La sentencia es bastante direccionada y no se tienen en cuenta los argumentos de la defensa"

Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos, ha reconocido en una entrevista en Más Espejo que la defensa no esperaba una absolución completa, pero sí confiaba en que parte de los delitos relacionados con las contrataciones durante la pandemia quedaran descartados.

“Manejábamos que gran parte de los delitos que tienen que ver con las contrataciones de mascarillas y con las empresas públicas no tenían visos de delito y creíamos que esos delitos se iban a resolver con toda claridad”, ha explicado.

Aun así, el letrado admite que contemplaban una condena parcial: “Había dos o tres puntos controvertidos, pero efectivamente nos esperábamos una condena por prácticamente todo”.

Un ánimo “bastante sombrío”

Preguntado por el estado de ánimo con el que afrontan las próximas resoluciones judiciales, Turiel ha asegurado que la situación es “preocupante”. “El ánimo es bastante sombrío. La sentencia es bastante direccionada, en el sentido de que no se tiene en cuenta a la defensa”, ha afirmado.

El abogado sostiene que algunas de las irregularidades recogidas por el Supremo no guardan relación directa con la contratación investigada y considera que los argumentos exculpatorios de Ábalos no han sido valorados adecuadamente.

“Los elementos incriminatorios son muy endebles y no se está manejando ningún argumento de exculpación, ni siquiera para rechazarlo”, ha señalado.

La polémica sobre el aforamiento

Durante la entrevista también se ha abordado la estrategia procesal seguida por Ábalos desde el inicio del procedimiento. Turiel ha revelado que los abogados recomendaron inicialmente al exministro renunciar a su condición de aforado para que el caso fuese juzgado por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, según ha explicado, Ábalos consideró que someterse al Tribunal Supremo facilitaría una resolución más rápida del proceso.

“Él entendía que, declarándose inocente de forma tan abierta, tendría más facilidad para defenderse ante el órgano judicial que le iba a juzgar”, ha explicado.

El letrado ha insistido en que, una vez que Ábalos dejó su acta de diputado, no entienden por qué el Supremo mantuvo la competencia para juzgarle.

Recurso al Constitucional

La defensa prepara ahora nuevas acciones judiciales para intentar revertir la condena.

Turiel ha adelantado que presentarán un incidente de nulidad y posteriormente acudirán al Tribunal Constitucional. Según ha explicado, consideran que existen errores relevantes en la valoración de algunos hechos.

“Hay una serie de disgresiones bastante relevantes que intentaremos hacer ver en la apelación previa de nulidad y posteriormente ante el Tribunal Constitucional”, ha señalado.

“¿Cómo va a colaborar una persona que siente que no ha hecho nada?”

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha llegado cuando Susanna Griso ha preguntado al abogado si, tras conocer los beneficios obtenidos por Víctor de Aldama por colaborar con la Justicia, Ábalos estaría dispuesto a seguir el mismo camino.

La respuesta de Turiel ha sido tajante.

“¿Qué es colaborar? ¿Cómo va a colaborar una persona que siente que no ha hecho nada? ¿Es colaborar declararse culpable cuando se es inocente?”, ha planteado.

El abogado ha reiterado su convicción sobre la inocencia de su cliente y ha rechazado que Ábalos disponga de información que pueda apuntar a una supuesta trama de corrupción organizada dentro del Gobierno.

Sin apoyo del Gobierno ni del PSOE

La entrevista también ha abordado las informaciones publicadas sobre supuestas promesas de respaldo político a Ábalos a cambio de guardar silencio.

Turiel ha evitado pronunciarse sobre esos encuentros, pero ha negado que el exministro haya recibido apoyo alguno por parte del Gobierno o del PSOE durante el proceso judicial. “Si usted analiza lo que ha ocurrido desde 2024 hasta aquí, dígame en qué ha sido apoyado el señor Ábalos por parte del Gobierno o del Partido Socialista”, ha respondido.

Para el abogado, la tesis de que el exministro podría implicar a otras personas o revelar una corrupción estructural carece de fundamento. “Eso él no lo percibe, eso no es así en su percepción y por supuesto no tiene que decir nada que no esté sintiendo ni considere real”, ha concluido.

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