Duras descalificaciones de Muñoz Molina a Chema Crespo: "¡Qué ha hecho usted sino hacer de loro permanentemente de La Moncloa! ¡Loro!"

Susanna Griso daba paso a unas declaraciones de un exministro del Gobierno de Zapatero que en las últimas semanas ha cargado duramente contra el expresidente del Gobierno que le nombró y cesó.

"Me has calentado la entrevista"

Los participantes del debte lanzaban sus apuestas sobre la identidad de quien ponía en duda las aptitudes de ZP con dureza. Chema Crespo daba en la diana y reconocía a César Antonio Muñoz Molina, exministro de Cultura, en esas frases:

"Tuve el gusto de decirle algunas cosas aquí (...) Es un caso genuino (...)", decía Crespo, reconociendo viejas rencillas y cuestionando la honorabilidad del exministro, sin saber que Susanna estaba por darle paso en directo: "Me has calentado la entrevista".

"¡Eso se avisa!", exclamaba el director del diario Público entre risas.

Quién es él y quién soy yo

La presentadora planteaba la primera pregunta sobre la última hora del caso Zapatero a César Antonio, que optaba por interpelar a Chema por la valoración de su persona. No escatimaba en su ataque: "Todos sabemos de dónde viene, de dónde transmite las cosas que dice y quién es".

Ponía en duda su título de periodismo y le acusaba de no ser "nada". Encontraba el exministro Molina a Crespo, que daba la réplica. La tensión era máxima y el enfado del ex titular de la cartera de Cultura: "Todo el mundo sabe quién soy yo y de dónde vengo, y todas las cosas que he hecho. ¡Qué ha hecho usted sino hacer de loro permanentemente de La Moncloa! ¡Loro!".

Chema no daba crédito a la reacción del expolítico: "Estas cosas descalifican a este hombre. ¡Parece mentira! La soberbia... ¡Qué mala consejera es la soberbia!". Susanna Gris comenzaba la entrevista del crítico exministro.

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