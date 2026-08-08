Prepárate para una nueva sesión doble de Padre no hay más que uno: El próximo jueves, disfruta de la segunda película y de la serie

La saga de Padre no hay más que uno es uno de los mayores éxitos de la historia del cine familiar en España y, con su universo en plena expansión gracias a la serie, el próximo jueves se avecina una nueva sesión doble en Antena 3.

A las 23:00 horas arranca la segunda parte de la franquicia creada por Santiago Segura: Padre no hay más que uno 2, la llegada de la suegra. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, en cuanto termine, comienzan dos nuevos capítulos de la serie. ¡Con cameo de Santiago Segura incluido!

¡No te pierdas las aventuras de los García Loyola y de los Vicho!

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