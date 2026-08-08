Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca acepta pintar el retrato de Digna

Fina consigue que la argentina realice el encargo de Damián.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca acepta pintar el retrato de Digna

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca acepta pintar el retrato de Digna

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz y Gabriel continuarán su aventura a escondidas de Begoña, que se quedará sin palabras cuando Julia… ¡le confiese que sabe que no es feliz con su marido! ¿Deberá la enfermera retomar el pacto de convivencia con el director de la perfumería?

Mientras, seguirán llegando nuevos problemas para la perfumera: el proveedor de las esencias originales comunicará que ha aumentado drásticamente los precios y no podrán asumir esta subida. ¡Deberán encontrar una solución a contrarreloj!

Además, Tasio tendrá una pesadilla sobre la muerte de Brossard. Parece que el “fantasma” del magnate francés no dejará de atormentar al hijo de Damián.

En otro orden de cosas, Salva se desahogará con Tasio y le confesará que no le hace gracia la idea de Mabel de montar un restaurante en Toledo, pero la joven no podrá esconder su ilusión. ¿Se atreverá el cantinero a decirle la verdad?

Por otro lado, Claudia empezará a encontrarse mal de salud, pero se negará a acudir al dispensario. ¡No querrá ver a Miguel ni en pintura!

Mientras, Fina y doña Clara se reencontrarán y Marta hará la lectura del testamento de Pelayo. ¿Aceptará la hija de Damián su herencia?

Finalmente, Bianca cambiará de idea y aceptará hacer un retrato de Digna cuando Fina le proponga convertir su piso en el estudio. ¿Cómo reaccionará Marta cuando lo descubra?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y sé el primero en descubrir todas las respuestas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca acepta pintar el retrato de Digna

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca acepta pintar el retrato de Digna

Santiago Segura en Padre no hay más que uno, la serie

Prepárate para una nueva sesión doble de Padre no hay más que uno: El próximo jueves, disfruta de la segunda película y de la serie

Laura Rozalén se despide de Marisol, su personaje en Sueños de libertad: "Estoy muy contenta con este final"

Laura Rozalén se despide de Marisol, su personaje en Sueños de libertad: "Estoy muy contenta con este final"

Sinem Ünsal
¡Bienvenida!

Sinem Ünsal cambia Mardin por Barcelona: así son las vacaciones de la actriz de En tierra lejana

Zerrin pone contra las cuerdas a Demir: "¿Te has enamorado de mí?"
En tierra lejana | 4 de agosto

Zerrin pone contra las cuerdas a Demir: "¿Te has enamorado de mí?"

Nada es lo que parece: descubre las primeras imágenes de El secreto, la nueva serie turca de Antena 3
Gran estreno

Descubre las primeras imágenes de El secreto: la vida perfecta de Serhat, a punto de saltar por los aires

Muy pronto, Antena 3 estrena El secreto. La vida perfecta de una de las familias más poderosas de Estambul pronto se convierte en una cadena de mentiras, traiciones y secretos imposibles de esconder.

"Quiero conocerlo todo de ti": el momento más esperado entre Andrés y Valentina llega la próxima semana a Sueños de libertad
¡No te lo pierdas!

"Quiero conocerlo todo de ti": el momento más esperado entre Andrés y Valentina llega la próxima semana a Sueños de libertad

La dependienta dejará sus miedos a un lado para dar un importante paso con el De la Reina.

Capítulo 621 de Sueños de libertad; 7 de agosto: Gabriel, tocado y hundido tras la jugada maestra de Andrés

Capítulo 621 de Sueños de libertad; 7 de agosto: Gabriel, tocado y hundido tras la jugada maestra de Andrés

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

Paula rechaza la propuesta de Doña Clara y se queda en Toledo para estar junto a Tasio: “No voy a cambiar de opinión”

Paula rechaza la propuesta de Doña Clara y se queda en Toledo para estar junto a Tasio: “No voy a cambiar de opinión”

Publicidad