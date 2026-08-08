Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca acepta pintar el retrato de Digna

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz y Gabriel continuarán su aventura a escondidas de Begoña, que se quedará sin palabras cuando Julia… ¡le confiese que sabe que no es feliz con su marido! ¿Deberá la enfermera retomar el pacto de convivencia con el director de la perfumería?

Mientras, seguirán llegando nuevos problemas para la perfumera: el proveedor de las esencias originales comunicará que ha aumentado drásticamente los precios y no podrán asumir esta subida. ¡Deberán encontrar una solución a contrarreloj!

Además, Tasio tendrá una pesadilla sobre la muerte de Brossard. Parece que el “fantasma” del magnate francés no dejará de atormentar al hijo de Damián.

En otro orden de cosas, Salva se desahogará con Tasio y le confesará que no le hace gracia la idea de Mabel de montar un restaurante en Toledo, pero la joven no podrá esconder su ilusión. ¿Se atreverá el cantinero a decirle la verdad?

Por otro lado, Claudia empezará a encontrarse mal de salud, pero se negará a acudir al dispensario. ¡No querrá ver a Miguel ni en pintura!

Mientras, Fina y doña Clara se reencontrarán y Marta hará la lectura del testamento de Pelayo. ¿Aceptará la hija de Damián su herencia?

Finalmente, Bianca cambiará de idea y aceptará hacer un retrato de Digna cuando Fina le proponga convertir su piso en el estudio. ¿Cómo reaccionará Marta cuando lo descubra?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y sé el primero en descubrir todas las respuestas!

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