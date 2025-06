Alfonso Guerra, sobre el relevo de Salvador Illa a Pedro Sánchez: "No tiene sentido"

El histórico dirigente del Partido Socialista y vicepresidente del Gobierno con Felipe González, Alfonso Guerra, considera que la situación actual del PSOE justifica un relevo de su secretario general y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pese a sus intenciones: "Que no se detenga la bicicleta porque si me detengo me caigo. Yo creo que ese momento ha llegado", expresaba.

El terremoto político desencadenado por el informe de la UCO en que se revela la presunta corrupción de Santos Cerdán ha provocado numerosos movimientos. La crisis en el PSOE es de proporciones considerables y todas las reacciones son analizadas con lupa. El pasado viernes Pedro Sánchez convocó en el Palacio de la Moncloa, de manera imprevista, a Salvador Illa, president de la Generalitat, y conocido amigo de Sánchez. La rumorología se desató y una hipotética sucesión en el Gobierno y en el PSOE personificada en el político catalán cobró fuerza.

Alfonso Guerra rechaza pronunciarse en un candidato concreto. Espejo Público planteaba varias opciones a parte de Salvador Illa: Margarita Robles, actual ministra de Defensa, y aparentemente uno de los elementos más robustos del Gobierno y en el partido; el alcalde de Vigo, AbelCaballero; Óscar Puente, ministro de Transportes y defensor a ultranza del Ejecutivo y su presidente; y EmilianoGarcía-Page, presidente de Castilla-La Mancha, conocido crítico con las líneas marcadas por la actual cúpula del PSOE, que recientemente hacía un análisis contundente tras los últimos escándalos.

"No tiene sentido"

De entre todos los socialistas 'presidenciables' planteados, Alfonso Guerra descarta a todos menos a uno. En su opinión el partido debe reconducirse y exclusivamente ve capaz de llevar a cabo esa tarea a Emiliano García-Page.

"De todos los nombres que he visto en la pantalla, García-Page tiene méritos hechos. Los demás no tiene sentido", aseveraba el histórico socialista, cuya entrevista ha dejado momentos cargados de intensidad.

En detrimento de Salvador Illa, cuando Susanna Griso le planteaba como único, junto a Page, que ha obtenido un resultado electoral a tener en cuenta, el exvicepresidente decía lo siguiente: "Los principios de los partidos deben defenderse más allá de un resultado electoral. (…) Sus tesis a lo mejor son las buenas, o a lo mejor son horribles".

Limitarse a considerar la idoneidad de un candidato en función a unos comicios es equivocado, a ojos de Guerra: "No porque lleve un triunfo electoral ya pueden hacer lo que quieran. Eso es un error", sentenciaba.

