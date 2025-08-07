Damián Mollá, Rosa y Patricia Yurena naufragan en las Palabras Cruzadas: "¡Qué desastre!"

El equipo naranja se enfrentaba a las Palabras Cruzadas, la última prueba que se añadió al formato de Pasapalabra, pero algo a lo que los invitados y los concursantes están más que acostumbrados.

Sin embargo, en esta ocasión, Damián Mollá, Rosa y Patricia Yurena parecían más perdidos que nunca. Fallo tras fallos, ni los famosos, ni la jugadora conseguían avanzar por el panel quedándose estancados en los dos aciertos.

“¡Qué desastre!”, se ha podido escuchar exclamar a Damián después de ver que tan solo habían logrado sumar cuatro segundos. Roberto Leal, por su parte, ha roto una lanza en su favor asegurando que era muy complicado. ¡Así ha sido este momento!