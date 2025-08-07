José Ramón, el 'okupa' de la ermita, podría haber sido estafado: "La gente que me lo ha vendido es muy seria y muy honrada"

La polémica en el municipio de Estivella está más encendida que nunca. José Ramón, un vecino del pueblo, asegura que él compró la ermita y el terreno hace años aunque el alcalde no opina lo mismo diciendo que está equivocado.

Tras una investigación el caso ha dado un giro de 180 grados y parece que a José Ramón le habrían estafado con la compra de la ermita y el mirador. El hombre tiene todos los papeles que demuestran que la fonda es suya. Pero, ¿son legales?

"Esto es una cosa sentimental y yo voy a luchar por lo que ha firmado un notario", dice José Ramón muy emocionado ya que ese terreno tiene un valor sentimental muy importante para él. "Me las han vendido a mi ante la ley y ante notario".

"La gente que me lo ha vendido es muy seria y muy honrada", asegura cuando le preguntan si se siente estafado. ¡Dale al play!