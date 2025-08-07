Antena 3 LogoAntena3
José Ramón, el 'okupa' de la ermita, podría haber sido estafado: "La gente que me lo ha vendido es muy seria y muy honrada"

José Ramón aseguraba en YAS Verano que la ermita de Estivella es suya aunque el alcalde opinaba lo contrario. Tras una investigación el caso daba un giro de 180 grados y puede ser que al supuesto okupa le hayan estafado.

Marta Requejo
La polémica en el municipio de Estivella está más encendida que nunca. José Ramón, un vecino del pueblo, asegura que él compró la ermita y el terreno hace años aunque el alcalde no opina lo mismo diciendo que está equivocado.

Tras una investigación el caso ha dado un giro de 180 grados y parece que a José Ramón le habrían estafado con la compra de la ermita y el mirador. El hombre tiene todos los papeles que demuestran que la fonda es suya. Pero, ¿son legales?

"Esto es una cosa sentimental y yo voy a luchar por lo que ha firmado un notario", dice José Ramón muy emocionado ya que ese terreno tiene un valor sentimental muy importante para él. "Me las han vendido a mi ante la ley y ante notario".

"La gente que me lo ha vendido es muy seria y muy honrada", asegura cuando le preguntan si se siente estafado. ¡Dale al play!

