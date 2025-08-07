Wicked Parte II: Ya puedes ver las primeras imágenes exclusivas de la continuación con Cynthia Erivo y Ariana Grande

Con 10 nominaciones a los premios Oscar, la adaptación al cine de Wicked se convirtió en todo un fenómeno de masas. Ahora, un año después de la primera entrega, la segunda parte del musical ya está preparándose para su estreno y esta nueva pieza exclusiva dispara las expectativas de los fans.

Cynthia Erivo y Ariana Grande han comentado frente a las cámaras lo que deparará la conclusión de esta mágica historia. La cual, no solo mostrará cómo la amistad entre Elphaba y Glinda sigue distanciándose, sino que vuelve a los orígenes de la saga con la construcción de la Tierra de Oz.

Cynthia Erivo y Ariana Grande como Elphana y Glinda en Wicked | Universal Pictures

"Vemos cómo surgen los personajes del Hombre de Hojalata, el Espantapájaros y el León", comenta Ariana. Por su lado, Erivo explica que "es un concepto interesante porque vemos qué pasa por detrás, qué pasaba más allá de la historia de Dorothy".

El Mago de Oz y Wicked están a punto de cruzar sus caminos (concretamente los de baldosas amarillas) y la cuenta atrás para Wicked Parte II ya está en marcha.

El estreno será el 21 de noviembre; momento en el que el gran musical de Broadway concluirá en las salas de cine por todo lo alto.