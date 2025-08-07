Un año sin Carlos Goyanes: así fue su vida con Cari Lapique, su gran amor

El 7 de agosto de 2024, la noticia sorprendió a todos: Carlos Goyanes moría de manera inesperada en su residencia de Marbella, tras un infarto fulminante. Tenía 79 años y estaba disfrutando de unos días de verano junto a su familia. Su marcha dejó un enorme vacío en su entorno, especialmente en su esposa, Cari Lapique, con quien compartió casi medio siglo de amor y complicidad.

Su historia comenzó a principios de los años setenta, cuando ambos pertenecían a mundos diferentes. Pero acabaron encontrando en el otro a su alma gemela. Te lo contamos.

Cari Lapique y Carlos Goyanes | Gtres

Nadie confiaba en su relación

Cuando Cari y Carlos se conocieron, eran pocos los que confiaban en el futuro de su relación. Ella, hija de los Condes de Villamiranda, era la típica "chica mona", dulce, elegante, trabajadora y apasionada por la moda. Mientras que él, hijo del productor de cine Manuel J. Goyanes, era un hombre mucho más bohemio a quien le apasionaba más bien el mundo de la noche y venía de un matrimonio roto con la actriz Marisol.

Cari Lapique de joven | Gtres

El propio testimonio de Cari lo resume con claridad: "Él estaba separado, imagínate en esa época… yo era lo peor de lo peor. Pero no me importó porque sabía que lo que quería era estar con él". Esa determinación los llevó a consolidar un romance que el tiempo confirmaría como inquebrantable.

Una boda de cuento en el verano del 75

El verano de 1975 quedó grabado en la memoria de la alta sociedad con la boda de Carlos y Cari, un auténtico acontecimiento que reunió a 600 invitados en la parroquia de la Virgen Madre de Marbella. Entre ellos, se dejaron ver personalidades como Lola Flores y su hija Lolita.

Cari fue una novia radiante, acompañada por su padre Manuel Lapique, hizo su entrada estelar vestida con una creación de organza blanca decorada con pequeñas flores de raso. Por su parte, Carlos lució un look impecable compuesto por un chaqué tradicional.

La pareja se mostró feliz y profundamente enamorada, como lo estuvieron durante el resto de su vida en común.

Cari Lapique y Carlos Goyanes | Gtres

Una familia unida que pudo con todo

Un año después del enlace llegaba Caritina, su primera hija, cuya pérdida en 2024, apenas diecinueve días después de la de su padre, supuso un golpe devastador para la familia. Ocho años más tarde, en 1983 y ya residiendo en el Reino Unido, nació Carla, completando un núcleo familiar que siempre se mantuvo unido y cómplice.

Pese a los altibajos, los cuatro supieron apoyarse mutuamente. Uno de los momentos más difíciles llegó en 1989, cuando Carlos fue detenido en el marco de una operación antidroga y pasó cinco meses en prisión preventiva, de los que salió libre al no hallarse pruebas contra él. Durante ese periodo, Cari mostró una entereza admirable: evitó que sus hijas conocieran la situación y organizó discretamente una colecta para reunir la millonaria fianza que se pedía.

Después de aquel difícil episodio, la familia salió más unida que nunca, y Caritina y Carla crecieron entendiendo el verdadero significado del amor y el compromiso, valores que han llevaron consigo hasta la edad adulta.

Carla Goyanes, Cari Lapique y Carlos Goyanes | Gtres

I Memorial Carlos Goyanes

El pasado lunes, Cari Lapique y su hija Carla presidieron el I Memorial Carlos Goyanes, un torneo de pádel que busca homenajear al padre de familia un año después de su muerte, y también a su hija Caritina.

El evento reunió a familiares y amigos en el Nueva Alcántara Club. Entre los asistentes se encontraban Myriam Lapique, viuda de Alfonso Cortina, Jorge Benguría, marido de Carla, y el periodista José María García, padrino de esta y gran amigo de Carlos.

El encuentro, con partidos amistosos y música en directo, se celebró en un ambiente de unión y alegría, valores que tanto Carlos como Caritina transmitieron durante sus vidas. La familia planea que este memorial se repita en los próximos años, para que su recuerdo siga vivo en cada partido.