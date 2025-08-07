Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un niño de 13 años tras caer de un patinete en Pájara, Fuerteventura

Al llegar los servicios de emergencias comprobaron que el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria y finalmente confirmaron el fallecimiento.

Luis Alcantud
Publicado:

Un niño de 13 años ha muerto tras caer de un patinete en el municipio de Pájara, en Fuerteventura. Así lo ha informado el centro de coordinación de emergencias de Canarias. El suceso ha ocurrido sobre 03:00 horas en la avenida Saldar. Fue la Guardia Civil la que alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.

Las autoridades avisaron de que un menor había caído de un patinete y podía estar gravemente herido. Al llegar los servicios de emergencias comprobaron que el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Iniciaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin obtener resultado y solo pudieron confirmar la muerte.

