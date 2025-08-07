Cheick, vino en patera a España y pasó de mantero a portada de revista: "Al llegar a España no tenía permiso de trabajo y vendía bolsos"

Cheikh nació en Senegal. Y buscando una vida mejor para ayudar a su familia, en 2021, junto con 120 personas, se subió a una patera rumbo a Europa. "Estaba en Senegal intentando trabajar y unos pescadores un día me dijeron: 'Tenemos un cayuco para ir a España, prepárate que mañana salimos'".

Llegó a Tenerife y una vez allí cruzó el Océano hasta llegar a Marbella. Probó todo tipo de trabajos para ganar algo de dinero hasta que un día se cruzó en el paseo marítimo con un fotógrafo que le ofreció hacerle una sesión de fotos.

"Yo quería tener papeles y quería aprender el idioma para trabajar con contrato", cuenta. Ahí es cuando entra en su vida Aleksander, el fotógrafo que publica su sesión en Instagram y hace que su vida cambie. "Empezaron a llamarme más fotógrafos".

Desde entonces, todo cambia para Cheikh, comienza a ser un modelo profesional trabajando para altas firmas e incluso aparece en revistas de moda internacionales. "Desfilé con Cartier y Padra", asegura el chico. ¡Dale al play!