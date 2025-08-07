Annie, la mujer que consiguió el vídeo de la Familia Real hablando en lengua de signos, asegura que "ayuda a visibilizar la comunidad sorda"

Más Espejo hablaba con Annie, presidenta de la Asociación de personas sordas de Mallorca. Ella fue la responsable de que, el pasado lunes 4 de agosto, algunos de los asistentes a la recepción real en el Palacio Marivent (Mallorca) hablaran en lengua de signos. Un vídeo que se ha hecho muy viral y que comentaba en el programa, junto a su intérprete.

¿Cómo surgió?

Annie lleva años siendo invitada al evento. Sin embargo, esta edición parece haber sido más especial. La mujer acudía al besa manos y saludaba cariñosamente a la Princesa Leonor, haciendo su signo. Un gesto que la Reina Letizia vio y al que quiso unirse, pidiéndole cómo eran los signos de la infanta Sofía y el suyo propio. Incluso, preguntó por el de la Reina Emérita, Doña Sofía. Esto hizo que la fila para saludar a los Reyes se parase.

"Yo tenía la ilusión de hacerlo con Leonor y Sofía"

Sin embargo, y a pesar de la buena disposición, Annie aseguraba que conseguir el vídeo no fue fácil, ya que se trata de una situación muy protocolaria en la que hay que ir con cuidado. Hace algunos años, ya había conseguido grabar a la Reina haciendo su signo. Igual con la Reina Emérita, el año en que le hicieron entrega de la medalla de oro de la ciudad de Palma. Asimismo, el Rey Felipe VI quiso hacerlo el año pasado. "Este año yo tenía la ilusión de hacerlo con Leonor y Sofía", expresaba. De hecho, fue algo por lo que apostó con su intérprete de lengua de signos. Apuesta que ganó al ver que ambas estaban y aceptaron la propuesta.

Gracias, sobre todo, a la Reina

Un esfuerzo que agradecía a Marga, del servicio de protocolo del Parlament de les Illes Baleas, por gestionar y facilitar la situación, que, sin duda, ha merecido la pena. Ya que, este tipo de actos por parte de la Familia Real y otras celebridades tienen efectos muy positivos en la sociedad. Por ello, Annie concluía dando las gracias, especialmente, a la Reina: "Por ayudarnos a hacer este video que demuestra el poder de la lengua de signos, nos ayuda a visibilizar la comunidad sorda y a normalizar".

