La delicada situación de Luis Font, integrante del icónico Locomía: "Toqué fondo en diciembre viviendo en el aeropuerto"

Luis Font, componente de Locomía y hermano de Xavier Font, fundador del grupo musical, disfruta del éxito en la década de los 80.

Pero los problemas en el grupo y las tensiones con su hermano llevan a Luis a abandonar el grupo. Con la desaparición de Locomía a finales de los años 90 llegan otros problemas para Luis.

Tras años desaparecido de la escena pública sorprende la noticia de la situación vital en la que se encuentra. "Me hice viral cantando en el metro", asegura y dice que tras un problema con la rodilla tuve que irse "a vivir a un parque".

El artista fue apadrinado por una familia mexicana tras meses viviendo la calle y ahora ha rehecho su vida en México. "Estoy muy ilusionado en un país que me ha acogido. Ya toqué fondo en diciembre viviendo en el aeropuerto. Ha sido un renacer", dice Luis Font.