Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SU TESTIMONIO

La delicada situación de Luis Font, integrante del icónico Locomía: "Toqué fondo en diciembre viviendo en el aeropuerto"

El artista ha tenido que ser apadrinado para superar el infierno en el que estaba inmerso y ahora vive en México. ¡Hablamos con él!

font

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Luis Font, componente de Locomía y hermano de Xavier Font, fundador del grupo musical, disfruta del éxito en la década de los 80.

Pero los problemas en el grupo y las tensiones con su hermano llevan a Luis a abandonar el grupo. Con la desaparición de Locomía a finales de los años 90 llegan otros problemas para Luis.

Tras años desaparecido de la escena pública sorprende la noticia de la situación vital en la que se encuentra. "Me hice viral cantando en el metro", asegura y dice que tras un problema con la rodilla tuve que irse "a vivir a un parque".

El artista fue apadrinado por una familia mexicana tras meses viviendo la calle y ahora ha rehecho su vida en México. "Estoy muy ilusionado en un país que me ha acogido. Ya toqué fondo en diciembre viviendo en el aeropuerto. Ha sido un renacer", dice Luis Font.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

font

La delicada situación de Luis Font, integrante del icónico Locomía: "Toqué fondo en diciembre viviendo en el aeropuerto"

miriam

Miriam tiene 150 vestidos de novia en su casa y no se ha casado con ninguno: "He llegado a pagar desde 200 hasta 5000 euros"

cheick

Cheick, vino en patera a España y pasó de mantero a portada de revista: "Al llegar a España no tenía permiso de trabajo y vendía bolsos"

josé
INVESTIGACIÓN

José Ramón, el 'okupa' de la ermita, podría haber sido estafado: "La gente que me lo ha vendido es muy seria y muy honrada"

maite
LO CUENTAN

Maite tuvo que ver cómo su hija se iba a Londres para poder trabajar de embrióloga: "No fue fácil dejarla allí"

juami
INVESTIGACIÓN

Juan Miguel llegó a perder 100.000 euros por su adicción al juego: "Estaba deseando que mi familia se acostase para poder jugar"

Juan Miguel perdió los ahorros de toda una vida por su adicción al juego pero gracias a la ayuda de Vanessa, su mujer, pudo salir del pozo. Nos lo cuentan en plató.

jesus
EXCLUSIVA

La muerte de un hombre en Badajoz podría ser culpa de la residencia y no de la ola de calor: "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos"

Hace unos días conocíamos el fallecimientos de un hombre de 85 años en Badajoz supuestamente por la ola de calor pero ahora el caso habría dado un nuevo giro. ¿Sería el motivo real una negligencia de la residencia en la que vivía? Hablamos con su familia.

Annie habla sobre el video de la familia real hablando en lengua de signos

Annie, la mujer que consiguió el vídeo de la Familia Real hablando en lengua de signos, asegura que "ayuda a visibilizar la comunidad sorda"

Cura de Valdepeñas

El polémico cura de Valdepeñas: “Es un sin vergüenza, un cotilla”

golosina

Juan 'El Golosina', sobre el topless pactado de Lola Flores: "60 años y no había retoques"

Publicidad