Pilar Vidal desvela en Espejo Público, el motivo por el que nunca vemos juntos a Íñigo Onieva y Tamara Falcó

Hace algo más de dos años desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se daban el sí quiero, han sido muchos los viajes que han hecho desde entonces juntos, el último fue hace justo un mes, que fueron a la provenza francesa para celebrar su segundo aniversario de bodas.

Pese a que las fotos juntos en redes sociales son recientes, la periodista de Espejo Público, Diana Higueras, está preocupada, ya que piensa que "sólo se les ve juntos de viaje, pero que no cree que hagan vida juntos en Madrid".

"A día de hoy sí viven juntos"

Unas palabras que no han gustado a la colaboradora de televisión, Pilar Vidal, quien ha desmentido esta información y ha confirmado que: "A día de hoy sí viven juntos, están juntos, y salen a cenar juntos", a lo que Diana ha contestado: "Ella cuando está en Madrid no sale de casa de su madre y él, se va a hacer kilómetros con la bici".

"La relación va viento en popa"

Pilar Vidal ha justificado en Espejo Público la presencia de Tamara en casa de su madre diciendo que "tiene que ir a ver a sus perros, que son su debilidad y están en casa de su madre", y ha confirmado que Tamara e Íñigo "están más enamorados que antes, y que la relación va viento en popa".

Momento de tensión en el plató de Más Espejo

Unas afirmaciones que no han gustado nada al paparazzi Raúl 'Aplausito' que estaba también en el plató y que ha contestado: "Tamara cuando va sola es encantadora, y cuando va con ese señor es otra"; lo que ha hecho saltar a Pilar Vidal: "Ese señor es su marido y se le respeta, si no quiere salir en los medios se le respeta, sólo quiere hablar de cosas que tengan que ver con su profesión, así que si quieres le respetas y si no, no".

