“Yo hago el amor casi todos los días”: confesiones y diversión en la nueva temporada de Emparejados

¡Bienvenidos a Emparejados! Así comienza Joaquín Sánchez la nueva temporada de su programa junto a Susana Saborido y unos invitados de lujo. Bertón Osborne y Alejandra Ortiz, Victoria Federica y Rochi Laffón, El Cordobés y Virginia Troconis y otras grandes parejas se enfrentarán a las preguntas más comprometidas en Emparejados.

Muy pronto en Antena 3

El humor está asegurado de la mano de Joaquín Sánchez y Susana Saborido en la nueva temporada de Emparejados. El matrimonio recibirá a parejas muy conocidas del panorama nacional con las que compartirán confidencias y diversión en el plató.

Bertín Osborne y Alejandra Ortiz se someterán a preguntas sobre las parejas de cada uno en la que el cantante es capaz de responde a la pareja de su hija que peor le ha caído.

“Victoria de Marichalar se fue de viaje con su ex y solo lo sé yo y ahora toda España”, ha asegurado Rochi Laffón, la mejor amiga de Victoria Federica.

La influencer se sienta en el programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido

“Yo hago el amor casi todos los días” asegura El Cordobés ante la atenta mirada de Joaquín y Susana Saborido.

Risas, confidencias y espectáculo asegurado con Joaquín Sánchez y Susana Saborido en la nueva temporada de Emparejados, muy pronto en Antena 3.

Así es la nueva temporada de Emparejados

