Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LO CUENTAN

Maite tuvo que ver cómo su hija se iba a Londres para poder trabajar de embrióloga: "No fue fácil dejarla allí"

Llevamos días hablando de los jóvenes que tienen que dejar su país en busca de un futuro laboral mejor pero hoy tratamos la otra parte. ¿Qué pasa con los padres que tienen que ver a sus hijos irse a muchos kilómetros?

maite

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Muchos de los jóvenes de nuestro país tienen que hacer las maletas y dejar su casa en busca de un futuro laboral mejor. Algo que no solo les afecta a ellos sino también a la familia que dejan detrás...

Maite es la madre de Beatriz, una embrióloga que vive en Londres donde ha encontrado un empleo digno y un futuro prometedor. La mujer siente ahora una mezcla entre orgullo y rabia por su hija. "Mi hija terminó el máster aquí, empezó a echar currículums y lo único que encontró fueron unas prácticas sin cobrar un duro", cuenta apenada, "tenía que seguir sus sueños".

Han pasado ya cinco meses desde que Beatriz dejó su hogar y aunque cada vez se les hace menos cuesta arriba la situación, sigue doliendo. "Al final es dejar toda tu vida allí. Además yo tenía una relación de pareja...", dice Beatriz.

"La única opción que tienes es irte fuera y además me están valorando un montón", sigue, "En Londres me he podido independizar y además ahorrar". ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

maite

Maite tuvo que ver cómo su hija se iba a Londres para poder trabajar de embrióloga: "No fue fácil dejarla allí"

juami

Juan Miguel llegó a perder 100.000 euros por su adicción al juego: "Estaba deseando que mi familia se acostase para poder jugar"

jesus

La muerte de un hombre en Badajoz podría ser culpa de la residencia y no de la ola de calor: "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos"

Annie habla sobre el video de la familia real hablando en lengua de signos
FAMILIA REAL

Annie, la mujer que consiguió el vídeo de la Familia Real hablando en lengua de signos, asegura que "ayuda a visibilizar la comunidad sorda"

Cura de Valdepeñas
CURA VALDEPEÑAS

El polémico cura de Valdepeñas: “Es un sin vergüenza, un cotilla”

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Juan 'El Golosina' para recordar los veranos de Lola Flores en Marbella
ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Juan 'El Golosina' para recordar los veranos de Lola Flores en Marbella

Lola Flores y el Pescaílla pasaban cada verano en su finca Los Gitanillos, ubicada en Marbella. Una época de la que Juan 'El Golosina' fue testigo debido a su amistad con la Faraona. Hoy lo recordamos. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Pilar Vidal
CORAZÓN

Pilar Vidal desvela en Espejo Público, el motivo por el que nunca vemos juntos a Íñigo Onieva y Tamara Falcó

La colaboradora de Espejo Público ha reconocido "que están más enamorados que cuando empezó su matrimonio".

Glenn denunciado por el Ayto. de Segovia

El hombre denunciado por intentar subastar una piedra del acueducto de Segovia asegura que trata de "defender la protección" del monumento

Tania

Tania, la mujer estafada por el robo de su DNI: "Tres años después no puedo pedir una hipoteca"

Muslos de pollo rellenos de espinacas

Muslos de pollo rellenos de espinacas, la receta equilibrada y jugosa de Karlos Arguiñano

Publicidad