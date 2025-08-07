Maite tuvo que ver cómo su hija se iba a Londres para poder trabajar de embrióloga: "No fue fácil dejarla allí"

Muchos de los jóvenes de nuestro país tienen que hacer las maletas y dejar su casa en busca de un futuro laboral mejor. Algo que no solo les afecta a ellos sino también a la familia que dejan detrás...

Maite es la madre de Beatriz, una embrióloga que vive en Londres donde ha encontrado un empleo digno y un futuro prometedor. La mujer siente ahora una mezcla entre orgullo y rabia por su hija. "Mi hija terminó el máster aquí, empezó a echar currículums y lo único que encontró fueron unas prácticas sin cobrar un duro", cuenta apenada, "tenía que seguir sus sueños".

Han pasado ya cinco meses desde que Beatriz dejó su hogar y aunque cada vez se les hace menos cuesta arriba la situación, sigue doliendo. "Al final es dejar toda tu vida allí. Además yo tenía una relación de pareja...", dice Beatriz.

"La única opción que tienes es irte fuera y además me están valorando un montón", sigue, "En Londres me he podido independizar y además ahorrar". ¡Dale al play!