“Nos has engañado a todos”: David Oramas exige explicaciones a su padre sobre su pasado

Aunque David Oramas no recuerda mucho de su infancia, hay cosas que las tiene grabadas a fondo: discusiones con un hombre que respondía al nombre de Hurtado, o bultos demasiado grandes para ser objetos que ocultaba su padre en casa.

Cansado de mentiras y de no saber quién es realmente ni de donde viene, el mayor de los Oramas ha decidido investigar por su cuenta, y lo que ha descubierto no le ha gustado ni un pelo.

El matrimonio que siempre pensó que eran sus abuelos… ¡resultó que respondían a otro apellido! Y no uno cualquiera, sino Hurtado, el nombre que tiene guardado en su mente después de tanto tiempo.

Buscando explicaciones, se ha presentado en el despacho de su padre, y él le ha contado su versión de la historia: Octavio era un niño huérfano al que una pareja adoptó, pero al tiempo se arrepintió y devolvió al orfanato. Debido a la vergüenza que sintió, nunca le contó su historia a nadie.

Y aunque David ha intentado creerle, no se fía nada de su padre. ¿Será verdad lo que cuenta? ¿Seguirá con su investigación hasta recibir respuestas?