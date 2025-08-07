Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 7 de agosto

"Es un momento histórico": Roberto Leal, emocionado ante el acierto de Manu en La Pista

El concursante ha conseguido acertar la canción en la primera pista, algo que no suele ocurrir muy a menudo.

Manu y Rosa son dos concursantes increíbles que están escribiendo su propia historia en Pasapalabra. Sin embargo, pese a su veteranía y buen hacer, La Pista no es la prueba en la que más destacan.

En esta ocasión, los jugadores debían dar con una canción de 1984. Rosa ha sido la más rápida con el pulsador, pero no ha sido capaz de resolver. Manu, por su parte, ponía cara de saber la respuesta y se relamía esperando el rebote.

“¡Esta vez sí!”, exclamaba Roberto Leal viendo el gesto del concursante. Finalmente ha conseguido resolver por cinco segundo protagonizando “un momento histórico”, tal y como ha dicho el presentador. ¡Imperdible!

