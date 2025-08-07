COLECCIONISTA
Miriam tiene 150 vestido de novia en su casa y no se ha casado con ninguno: "He llegado a pagar desde 200 hasta 5000 euros"
Desde los 17 años, Miriam comenzó su pasión por coleccionar ropa antigua, especialmente vestidos de fiesta, mientras estudiaba en Londres. A los 30, inició su colección de vestidos de novia y hoy ya tiene 150.
Hay gente que colecciona imanes, dedales, postales... Pues Miriam, vestidos de novia. Ella siempre ha tenido pasión por hacerse con piezas vintage y a día hoy tiene 150 diseños en su casa.
Durante su vida en Londres, Miriam empieza a tener afición por customizar vestidos antiguos... Un hobbie que ha terminado en una extensísima colección de vestidos de novia. "A mi me fascinó tener vestidos de los años 40 y 50", cuenta.
Hay más, y es que, la de Miriam es una de las colecciones de vestidos de novia más importante de Europa. "Hubo un momento que me contactaron para una subasta en la que una señora que había fallecido tenía guardado su vestido de novia de los años 30".
"Un vestido así me puede cortar entre 1000, 2000 o 3000 euros", dice respecto al precio de estos tesoros vintage. Una colección con historia que Miriam guarda como "su tesoro". ¡Dale al play!
