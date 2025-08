Un experto, sobre la ruptura del contrato de la compra de aviones a EEUU: "No existe alternativa en Europa para este avión"

Este miércoles el diario El País anunciaba la noticia de que: El Gobierno rompe el contrato con Estados Unidos de la compra de los aviones F-35 Lightning II para su defensa, y busca alternativas europeas, donde pretende invertir la mayor parte del gasto en defensa.

"No existe alternativa para el avión F35 con aterrizaje vertical"

Pero, ¿es esto posible?, ¿se pueden hacer estos aviones en Europa?, Juan Antonio del Castillo, teniente general retirado, ha resuelto esta duda en Espejo Público: "No existe alternativa para el avión F-35 con aterrizaje vertical, en Europa. La cuestión sería lo esencial, que es la capacidad. Somos los únicos que tenemos capacidad de aviación embarcada en el mundo, y además nuestras conexiones con Canarias podrían obligarnos a pensar que sin esa capacidad perdemos una capacidad esencial, con la que estamos colaborando nuestros socios europeos y de la OTAN".

"Se necesitarían 30 años para crear este avión"

A la pregunta de Lorena García de si no existe en Europa ninguna empresa capaz de fabricar este tipo de avión, el experto ha contestado: "No es que no exista capacidad, sino que no hay un programa, nadie lo está pidiendo. Para hacer un nuevo modelo necesitarían un mercado, y en segundo lugar, habría que contar con tiempo, porque esto no se diseña en 15 días, sino que se necesitarían 30 años, lo que quiere decir que estaría fuera del escenario de los retos estratégicos que tenemos en la actualidad".

Unas capacidades insustituibles

Según el experto, estratégicamente los españoles: "tenemos la responsabilidad con respecto a nuestros aliados del eje Baleares, Estrecho y Canarias, que tienen muchas implicaciones; desde la seguridad de nuestro propio tráfico, la responsabilidad sobre espacios aéreos, ciertas capacidades que son insustituibles, y que realmente el único que lo podría prestar es la última versión disponible de ese tipo de avión".

A la pregunta de si el Gobierno va a tener que revertir la decisión de romper el contrato con EEUU, Juan Antonio del Castillo ha declarado en Espejo Público: "O deja de proporcionarlos, o deja de cumplirlos, es decir, o volvemos a Estado Unidos con ese encargo o tenemos que dejar de cumplir ese compromiso".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.