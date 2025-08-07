Antena 3 LogoAntena3
El polémico cura de Valdepeñas: “Es un sin vergüenza, un cotilla”

El párroco de esta localidad de Ciudad Real provoca todo tipo de opiniones en el vecindario respecto a su manera de dar las misas, en las que no deja títere sin cabeza.

Cura de Valdepeñas

Mercedes Piedra
Emilio Montes es desde hace ya 16 años el cura de Valdepeñas, que ya es viral debido a su manera de expresarse en la parroquia y a que sus misas se retransmiten en directo.

Aborda temas que abarcan desde la prensa rosa hasta el asesoramiento laboral. Algo que genera opiniones muy diversas entre los vecinos de la comunidad.

“Es un sinvergüenza, un cotilla”

Desde Espejo Público hablamos con Domingo, un vecino del pueblo que nos contaba que la opinión mayoritaria de los vecinos respecto a este párroco es el rechazo hacia sus discursos: “para mí no es plato de buen gusto que se meta en cosas que no tiene que meterse”.

Sin embargo, también hay algunos seguidores que aprecian sus opiniones: “Cada día merece la pena escucharlo”. Incluso el propio Miquel Valls ha admitido que a veces lo escucha, y que aprecia sus discursos.

“No voy a cambiar, y va a seguir”

El cura asegura que después de tantos años de profesión no va a cambiar su forma de oficiar la misa y asegura que le dan igual los comentarios: se dirige a sus fieles y no le importa la opinión de los vecinos.

