Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Santiago Calatrava

Roban un reloj valorado en 100.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia

El ladrón fue detenido tras una persecución y la Policía investiga si el robo fue planeado desde Suiza.

El arquitecto Santiago Calatrava, v&iacute;ctima de un robo en Valencia: le sustraen un reloj de unos 100.000 euros

El arquitecto Santiago Calatrava, víctima de un robo en Valencia: le sustraen un reloj de unos 100.000 eurosEUROPAPRESS

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El arquitecto Santiago Calatrava fue víctima de un robo este miércoles por la tarde en Valencia. Un hombre le arrebató un reloj valorado en unos 100.000 euros mientras esperaba un taxi junto a varios familiares.

El suceso tuvo lugar sobre las 20:30 horas, en las inmediaciones del Pont de Fusta, cuando el ladrón se acercó y le quitó el reloj de forma rápida. Uno de los familiares de Calatrava reaccionó al instante y persiguió al asaltante, al que logró alcanzar tras una breve carrera.

Poco después, un agente de paisano de la Policía Autonómica, junto con efectivos de la Policía Local, llegaron al lugar. El hombre fue arrestado en el acto y el reloj fue recuperado.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía Nacional. La unidad especializada en robos con violencia (Grupo de Atracos) ha abierto una investigación.

Fuentes próximas al caso no descartan que se tratase de un robo encargado, ya que el detenido recibió llamadas desde Suiza mientras estaba retenido, país donde reside el arquitecto. La Policía investiga si el autor actuaba con información privilegiada sobre los movimientos de Calatrava

Robo de un reloj de 100.000 euros en Barcelona

Hace tan solo un día los Mossos d’Esquadra detuvieron en Barcelona a los autores de un robo de un reloj valorado en más de 100.000 euros. La captura se logró gracias a que uno de los ladrones perdió su teléfono móvil y una tarjeta bancaria durante la huida, lo que permitió organizar un encuentro para intercambiar los artículos robados. Sin embargo, la víctima, un turista, no acudió a la cita, sino que contactó con la policía.

La policía, en colaboración con un vigilante de seguridad del hotel donde se alojaba la víctima, estableció comunicación con los sospechosos, quienes mostraron interés en devolver el reloj a cambio del móvil y la tarjeta.

La cita para el intercambio se fijó a la 1:30 de la madrugada en la calle Pintor Fortuny. Cuando los delincuentes acudieron, en lugar del turista, llegaron agentes de los Mossos vestidos de civil y uniformados, que lograron detener a tres de los cuatro sospechosos. El cuarto implicado logró escapar, aunque ya ha sido identificado. La policía recuperó el reloj y detuvo a los arrestados, de entre 22 y 31 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Condenan al Servicio Canario de Salud por una negligencia que provocó la amputación de las 2 piernas a una menor de 2 años

Negligencia médica

Publicidad

Sociedad

Parque Nacional El Teide

Tenerife registra un enjambre microsísmico con 700 pequeños terremotos

Negligencia médica

Condenan al Servicio Canario de Salud por una negligencia que provocó la amputación de las 2 piernas a una menor de 2 años

NO PUBLICAR | Ahogamientos

La alerta sobre ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo: "Está siendo un verano catastrófico"

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía
Agresión

Un menor intenta agredir sexualmente a una turista tras colarse en su habitación de hotel en Arona, Tenerife

Incendio en el paraje La Peña, Tarifa
Tarifa

Estabilizado el incendio en Tarifa y los desalojados pueden regresar, pero el fuego no está extinguido

Las tormentas secas pueden ser un peligro para las zonas de alto riesgo de incendios
El Tiempo

¿Qué son las tormentas secas? El fenómeno que pone en jaque los incendios forestales en plena ola de calor

Este fin de semana se estima la presencia de tormentas en distintos puntos del país. En concreto, las tormentas se caracterizan por una lluvia que se evapora antes de tocar el suelo. Un fenómeno que puede ser peligroso para las zonas de alto riesgo de incendio forestal.

El arquitecto Santiago Calatrava, víctima de un robo en Valencia: le sustraen un reloj de unos 100.000 euros
Santiago Calatrava

Roban un reloj valorado en 100.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia

El ladrón fue detenido tras una persecución y la Policía investiga si el robo fue planeado desde Suiza.

Oleada de incendios en Galicia

Oleada de incendios en Galicia: cientos de hectáreas arrasadas y varios focos activos

Patinete eléctrico

Muere un niño de 13 años tras caer de un patinete en Pájara, Fuerteventura

Liberadas 18 personas que trabajaban en condiciones infrahumanas en fábricas ilegales de Málaga y Córdoba

Liberan a 18 trabajadores de fábricas ilegales de tabaco en condiciones infrahumanas en Málaga y Córdoba

Publicidad