Roban un reloj valorado en 100.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia

El arquitecto Santiago Calatrava fue víctima de un robo este miércoles por la tarde en Valencia. Un hombre le arrebató un reloj valorado en unos 100.000 euros mientras esperaba un taxi junto a varios familiares.

El suceso tuvo lugar sobre las 20:30 horas, en las inmediaciones del Pont de Fusta, cuando el ladrón se acercó y le quitó el reloj de forma rápida. Uno de los familiares de Calatrava reaccionó al instante y persiguió al asaltante, al que logró alcanzar tras una breve carrera.

Poco después, un agente de paisano de la Policía Autonómica, junto con efectivos de la Policía Local, llegaron al lugar. El hombre fue arrestado en el acto y el reloj fue recuperado.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía Nacional. La unidad especializada en robos con violencia (Grupo de Atracos) ha abierto una investigación.

Fuentes próximas al caso no descartan que se tratase de un robo encargado, ya que el detenido recibió llamadas desde Suiza mientras estaba retenido, país donde reside el arquitecto. La Policía investiga si el autor actuaba con información privilegiada sobre los movimientos de Calatrava

Robo de un reloj de 100.000 euros en Barcelona

Hace tan solo un día los Mossos d’Esquadra detuvieron en Barcelona a los autores de un robo de un reloj valorado en más de 100.000 euros. La captura se logró gracias a que uno de los ladrones perdió su teléfono móvil y una tarjeta bancaria durante la huida, lo que permitió organizar un encuentro para intercambiar los artículos robados. Sin embargo, la víctima, un turista, no acudió a la cita, sino que contactó con la policía.

La policía, en colaboración con un vigilante de seguridad del hotel donde se alojaba la víctima, estableció comunicación con los sospechosos, quienes mostraron interés en devolver el reloj a cambio del móvil y la tarjeta.

La cita para el intercambio se fijó a la 1:30 de la madrugada en la calle Pintor Fortuny. Cuando los delincuentes acudieron, en lugar del turista, llegaron agentes de los Mossos vestidos de civil y uniformados, que lograron detener a tres de los cuatro sospechosos. El cuarto implicado logró escapar, aunque ya ha sido identificado. La policía recuperó el reloj y detuvo a los arrestados, de entre 22 y 31 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

